Si Klaus tiene el don de hacer juguetes, el director de cine Sergio Pablos tiene el de hacer buenas películas. "Alguno se sorprendía de todo lo que sabía yo de cine con 16 añitos", cuenta a laSexta. Quizá aquel joven que visitaba a menudo el videoclub de su padre nunca imaginó lo lejos que llegarían sus ideas, como ha ocurrido con la película 'Klaus'.

"Tenía la espinita clavada y quería explorar esta historia. Dediqué un año a desarrollar la historia. Hicimos una presentación de lo que podía ser la película. Pero una vez hecho eso, la puse en la estantería porque teníamos otras cosas en las que trabajar", recuerda Pablos. Por suerte, aquel proyecto salió de la estantería hasta llegar a miles de espectadores.

Ahora, 'Klaus' es una de las grandes favoritas para llevarse el Oscar a la mejor película de animación. Para dar vida a todos los personajes de esta producción de SPA Studios y Atresmedia Cine participaron hasta profesionales de 22 países durante cinco años. el director de la película se muestra tajante en este sentido: "Sin ellos no hay película. No es que sea buena o mala, es que no existe".

De momento, 'Klaus' ya ha triunfado con siete premios en los Annie Awards, considerados los Oscar de la animación, y también en los BAFTA. Un éxito que podría repetirse mañana en Hollywood, donde los sueños se hacen realidad.