El artista que caminó por el lado salvaje de la vida

Fue una de las estrellas más influyentes del rock. Líder de 'The Velvet Underground', compuso canciones que han pasado a la historia como "Heroin" o "Sweet Jane". Pero también triunfó en solitario con temas como "Walk on the Wild Side".

Él y su música caminaron siempre por el lado salvaje de la vida. Quizá por eso, y por su adicción al alcohol, ya había estado varias veces cerca de la muerte. Los días de moto y de líder de la "Velvet Underground", icono del rock alternativo sesentero pasaron.

Así llegó para este neoyorkino nacido en plena segunda guerra mundial un fructífera carrera en solitario. Su amistad con David Bowie y con otros genios de la talla de Andy Warhol siempre despertaron su lado más inquieto. Aprendió a ser un incansable fotógrafo.

Porque el espíritu innovador de Lou Reed no ha descansado hasta su fallecimiento a los 71 años. Quizá el mejor ejemplo de ello es que hace sólo 2 años realizó un nuevo experimento musical junto al grupo Metallica.

Nacido como Lewis Allen Reed en la ciudad Freeport, Long Island, Nueva York, el 2 de marzo de 1942, es considerado el padre del rock alternativo, primero como líder del grupo 'The Velvet Underground' y luego en solitario. Sus principales discos son 'Berlin', 'Transformer', 'Rock'n'Roll Animal', 'Take No Prisoners', 'New York'.

En su época de 'The Velvet Underground' escribió canciones que han pasado a la historia de la música. Esta leyenda del rock norteamericano se recuperó en junio de un trasplante de hígado que en principio le había salvado la vida, según declaró entonces su esposa, Laurie Anderson, a 'The Times'.

Estuvo entonces al borde de la muerte antes de la intervención quirúrgica practicada en mayo en Cleveland (Ohio). "Estaba muy grave, muriéndose", informó entonces la cantante y artista experimental. "No creo que se recupere totalmente", reconocía.

El autor de 'Perfect day', que nunca escondió sus problemas en el pasado con el alcohol y las drogas, se enfrentaba entonces a una nueva oportunidad, una prórroga que le había dado un donante.

Una de las pruebas el espíritu innovador de Lou Reed fue el disco publicado con Metallica. El rockero neoyorquino y el grupo 'trash' californiano publicaron en el 2011 un épico y abrasivo 'Lulu'.

'Lulu' es una obra insólita por la unión de dos pesos pesados del rock en un repertorio trabajado en común, si bien la idea original partió de Lou Reed. Fue él quien comenzó a trabajar en unos textos destinados a un montaje teatral de Robert Wilson basado en Lulu, personaje construido, a su vez, a partir de dos obras del autor expresionista alemán Frank Wedekind (1864-1918), El espíritu de la tierra y La caja de Pandora.