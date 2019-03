Arenas de San Pedro no quiere a Bárcenas ni en pintura

Bárcenas en óleo sobre lienzo. Rodeado de sobres y sacando la lengua como burla a la sociedad. Es una de las obras que un artista, Toño Velasco, expone en un pueblo de Ávila, en Arenas de San Pedro. Algo que parece que ha molestado especialmente a su alcaldesa, del PP, que ha pedido que se cambie de sala.

El artista habla de censura y la alcaldesa se defiende diciendo que no quiere que la exposición se politice. En la misma muestra, por cierto, pueden verse cuadros similares de Merkel e incluso Urdangarin.



Bárcenas está hecho un auténtico cuadro, en este caso no le falta detalle, pelo canoso, patillas y sobres, hay más de mil esparcidos por el sueldo. La obra está expuesta en Arenas de San Pedro, Ávila, pero a la alcaldesa, del Partido Popular, no le ha gustado nada, afirma que le parece "incoherente". De hecho, ha llegado a solicitar que la pintura sea apartada del resto.



La alcaldesa ha pedido la retirada también de otros cuadros que reflejan a Merkel, Rodrigo Rato o Sarkozy.



Por su parte, el artista se siente censurado y lamenta que no pueda expresar la visión de la realidad al público. Afirma que su objetivo artístico era representar a personajes públicos que él considera que se ríen de los ciudadanos y por eso, les ha pintado sacando la lengua.



Se ha montado tal revuelo que hasta la oposición ha salido en defensa del cuadro de Bárcenas. Sin embargo, en el pueblo a los vecinos el cuadro no les molesta para nada, la mayoría coincide en que cuando lo vieron les arrancó una sonrisa.