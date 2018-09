El actor Willy Toledo, detenido en Madrid: "Se nos jodió el guateque, vamos pallá"

El actor Willy Toledo ha sido detenido en su domicilio en Madrid. Toledo se negó a declarar ante el juez en dos ocasiones acusado de un delito de ofensa al sentimiento religioso. Antes de ser detenido, el actor informaba vía Facebook de lo ocurrido. "Me detienen. Se nos jodió el guateque. Vamos pallá".

Toledo estaba citado este jueves para declarar ante el juez, una cita a la que ya había dicho que no tenía pensado acudir. De hecho, se había organizado una vigilia en el Teatro de Barrio para acompañar al actor, declarado en desobediencia, hasta la llegada de la Policía.

"Me siento como cuando tenía 8 años en la víspera de reyes. Llevo meses siendo muy bueno para que Baltasar me traiga lo que le pedí. Mañana, cuando despierte, estará mi regalo en el árbol que hay junto a la entrada de los juzgados: Polonia Castellanos. No creo que pueda pegar ojo esta noche. Soy tan feliz. ¡Qué nervios!", afirmaba el actor antes de su detención.

La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció ante la Fiscalía unos comentarios difundidos por Willy Toledo a través de Facebook en julio de 2017, que a juicio de esta organización vejaban los sentimientos religiosos.