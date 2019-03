Abogados Cristianos pedirá también que se juzgue a Willy Toledo por un delito de odio por sus palabras en Al Rojo Vivo

El juez le citó una vez, pero no fue. Volvieron a citarle un mes después, pero prefirió comparecer ante cristo, en una iglesia, para declararse en rebeldía: "No creo que haya cometido ningún delito, con lo cual no creo que deba comparecer ante ningún juez".

En la tercera citación se fue de procesión, la del Coño Insumiso, por Madrid: "Ya lo siento señoras, esto lo tienen todas las mujeres del mundo, un coño, incluidas las vírgenes".

Si este 13 de septiembre vuelve a no presentarse, el juez ordenará a la Policía que lo detenga y lo lleve a la fuerza. En caso de no encontrarlo, activaría una orden de busca y captura.





Todo por un mensaje en Facebook, en el que insulta a dios y a la virgen María. La Asociación Española de Abogados Cristianos le denunció por vejar los sentimientos religiosos, pero durante estos meses de plantones judiciales la cosa se ha calentado.

Abogados Cristianos pedirá ahora que también le juzguen por un delito de odio, por un encontronazo en laSexta con su presidenta: "Algo harían las iglesias y los curas para ser incendiadas". El actor no ha hecho declaraciones pero lleva meses diciendo que no se presentará ante el juez.