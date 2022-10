El popular grupo sueco Abba ha anunciado que durante su última gira grabaron dos nuevos temas y que uno de ellos, titulado 'I still have faith in you', será interpretado para un programa especial que se difundirá en diciembre y es el responsable de su unión.

La decisión se ha hecho oficial en la cuenta oficial de Instagram: 'La decisión de seguir adelante con el emocionante proyecto de viaje de Abba tuvo una consecuencia inesperada. Los cuatro creímos que, después de unos 35 años, podría ser divertido volver a unir fuerzas e ingresar al estudio de grabación. Así que lo hicimos. Y fue como si el tiempo se hubiera detenido y solo hubiéramos estado de vacaciones en unas cortas vacaciones", explicaron los cuatro integrantes del grupo.

El grupo nació en 1972 y ha vendido más de 400 millones de álbumes, una historia llena de éxitos que parece que no han terminado ya que el cantante Bjorn Ulvaeus, de 72 años, reveló el pasado 25 de abril en Bruselas que se están creando 'Abbaters' virtuales para representar a los cuatro miembros del grupo pop para su próxima gira digital prevista para 2019 y 2020.