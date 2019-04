‘Salve Discordia’, de Triángulo de Amor Bizarro, mejor disco del año

Su cuarto disco, 'Salve Discordia', ha tocado techo en la música nacional, con versos más que inspirados... como ese “habría votado a la derecha por ti” de ‘Qué hizo por ella cuando le encontró’ o el “me gustabas más cuando no hablabas, cuando no me decías nada”, de ‘Seguidores’.

Su sonido, ya de por sí oscuro y contundente, se ha vuelto más profundo y valiente, llegando a coquetear con el reggea en ‘Desmadre Estigio’.

Y les ha salido bien. Omnipresente en todas las listas de lo mejor del año, encabeza la mayoría de ellas. Este Premio Ruido no es más que la confirmación que Triángulo de Amor Bizarro es, a día de hoy, una de las mejores bazas de la música española.