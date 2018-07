Un videojuego ofrece en Rusia pasar un mes con una estrella porno como premio

Un joven en Rusia ha ganado un premio al acceder y convertirse en el usuario número 100.000 de una página web que suministra armamento virtual para juegos bélicos de ordenador. El premio se trata de pasar un mes con una estrella del porno en un hotel de Moscú. "Al principio no me lo creía, pero cuando entendí que era verdad, le di las gracias a la web. Estaba loco de contento. Mis amigos se alegran por mí y algunos incluso me envidian", ha dicho el ganador de 16 años, al canal LifeNews.

"Ya la he visto y me gusta todo. Me han gustado sus medidas. Estoy muy excitado y deseando conocerla", ha añadido el adolescente, que responde al nombre de Ruslán Schedrin. Él tiene intención de dar un paseo con ella, llevarla al cine y a ver museos.

El premio ha supuesto un gran disgusto para su madre, que se opone a que pierda un mes de estudios, cuando ya pasa mucho tiempo jugando al ordenador con sus amigos. "Estoy totalmente en contra. Ahora tiene exámenes, estudios y un montón de cosas que hacer. ¿Cómo va a pasar un mes con una estrella porno? Ni siquiera una semana. Que nos den 100.000 rublos. Nosotros, felices", ha dicho.

La madre considera inadmisible que una página web para juegos de ordenador conceda como premio a un menor de edad una estancia con una estrella de la pornografía. "Un premio está bien. Pero, ¿cómo se les pasó por la cabeza conceder tal clase de premio a un chico de 16 años? Estoy consternada", ha comentado. En caso de que el joven se niegue a aceptar el premio, éste podría recibirlo su padre, a lo que también se opone la madre de Ruslán.