Si eres de los que todavía no ha visto el cometa NEOWISE o si, por el contrario, lo has visto varias veces desde su aparición y quieres despedirte de él, todavía estás a tiempo. Eso sí, para hacerlo deberás utilizar unos prismáticos porque ya no es visible a simple vista, señala el Real Observatorio de Madrid.

Para poder apreciarlo debes seguir cuatro sencillos consejos. El primero de ellos es situarte en un lugar alto y despejado donde se pueda ver el atardecer. Dado que el sol no desaparece a la misma en todos los lugares, siempre puedes utilizar este buscador para saber a qué hora se pone el sol en tu provincia.

Para poder el cometa a tiempo debes situarte entre las 21:00 y las 22:00 horas a las afueras de tu ciudad o pueblo para huir de la contaminación lumínica, que dificulta la visión del cuerpo celeste. Además, es necesario que encuentres una zona sin obstáculos para la vista y que tengas unos prismáticos, imprescindibles para verlo a partir de hoy, según el observatorio.

Una vez seguidas estas recomendaciones, sólo tienes que dirigir la vista hacia el Noroeste y usar la Osa Mayor como referencia. Si todavía no tienes muy claro dónde mirar esta noche, en tu teléfono móvil puedes rastrear el cometa a través de esta aplicación.

Será a finales de julio cuando dejemos de ver a NEOWISE en el cielo y no volverá a visitarnos hasta dentro de 6.800 años.

¿Por qué hacen falta prismáticos para ver el cometa?

El cometa C/2020 F3 NEOWISE alcanzó ayer su punto más cercano a la Tierra, 103 millones de km, según señala el Real Observatorio de Madrid en su cuenta de twitter. Esta corta distancia facilitaba su visión desde la Tierra. Sin embargo, a partir de este viernes cada vez será más complicado verlo a simple vista dado que "está perdiendo brillo muy rápidamente a medida que se aleja del sol", según explica la NASA.

Cuando los cometas se acercan al sol desarrollan una gran atmósfera o coma, que es la nube de polvo y gas que envuelve al núcleo de un cometa y puede "tener cientos de miles de kilómetros", relata la organización espacial en su web. Gracias a la luz solar y a las partículas solares de alta velocidad (viento solar), la coma del cuerpo celeste es expulsada lejos del sol, formando una cola larga y en ocasiones brillante.

Por este motivo, cada vez que se aleja del sol su cola es menos brillante y, por tanto, menos visible. La NASA advierte que si esta noche miramos al cielo sin la ayuda de unos prismáticos, observaremos al cometa como una estrella borrosa con un poco de cola.