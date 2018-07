La subida del nivel del mar en el último siglo, la más rápida en 3.000 años

El nivel del mar ha aumentado más rápidamente en el siglo XX que en cualquiera de los 27 siglos anteriores, según revela un estudio dirigido por la Universidad Rutgers, Nueva Jersey, Estados Unidos. El nivel global del mar se elevó unos 14 centímetros entre 1900 y 2000, lo que supone un incremento sustancial, especialmente para las zonas costeras vulnerables y tierras bajas.

Sin el calentamiento global, el nivel del mar global habría aumentado en menos de la mitad del incremento observado en el siglo XX (unos siete centímetros) o incluso, podría haber disminuido tres centímetros. "La subida del siglo XX fue extraordinaria en el contexto de los últimos tres milenios y el aumento en las últimas dos décadas ha sido aún más rápido", afirma el autor principal, Robert Kopp, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Terrestres y Planetarias de Rutgers.



Para la investigación, publicada en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', los autores emplearon un nuevo enfoque estadístico desarrollado durante los últimos dos años y medio por Kopp, sus asociados posdoctorales Carling Hay y Eric Morrow, y Jerry Mitrovica, profesor de la Universidad de Harvard, Estados Unidos.



En particular, el estudio encontró que el nivel global del mar se redujo alrededor de ocho centímetros entre 1000 y 1400, un periodo en que el planeta se enfrió alrededor de 0,2 grados Celsius. "Llama la atención que vemos este cambio del nivel del mar asociado con este ligero enfriamiento global", dice Kopp. En comparación, la temperatura media global en la actualidad es de aproximadamente 1 grado Celsius más elevada de lo que era en el siglo XIX.

Para este estudio, un equipo dirigido por Andrew Kemp, profesor asistente de Ciencias de la Tierra y el Mar en la Universidad de Tufts, y Benjamin Horton, profesor en el Departamento de Ciencias Marinas y Costeras de Rutgers, compiló una nueva base de datos de indicadores geológicos del nivel del mar, los pantanos, los atolones de coral y sitios arqueológicos a lo largo de los últimos 3.000 años.