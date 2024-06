Lo estuvieran esperando o no, los usuarios del nuevo sistema operativo de Apple, IOS18, van a poder operar de lleno con inteligencia artificial en sus iPhone. Apple ha lanzado su propio sistema de Inteligencia Artificial (IA), Apple Intelligence, en el que ha trabajado para, dicen, ofrecer a los usuarios una experiencia "poderosa, intuitiva, integrada, personal y privada", gracias a que es capaz de entender sus necesidades y su contexto. AppleIntelligence estará integrada en su conjunto de aplicaciones, incluida Siri, y tendrá un chatbot ChatGPT de OpenAI a sus dispositivos.

Así lo expresaron en la presentación que tuvo lugar este lunes en su campus de Californa. El director ejecutivo de la firma, Tim Cook, junto con el vicepresidente sénior de Inegniería de Software de Apple, Craigh Federighi, explicaron en profundidad algunas de las capacidades de la IA en la que ha estado trabajando "durante años", según el CEO.

Cook insistió en que el punto diferencial de esta tecnología con respecto a la competencia es que la suya es capaz de entender las necesidades de los usuarios y el contexto que les rodea, para facilitar el uso de sus dispositivos y favorecer su conexión con otras personas. Esto se traduce en que el teléfono inteligente de la manzanita rastreará toda la información del usuario (tras pedir permiso que habrá que consentir, aseguran) para interpretar sus necesidades. Y aprenderá de ella y de todo su contexto, ya que, según explicaron los directivos, podrá saber quiénes son los miembros de una familia, dónde se encuentra el lugar en el que el usuario está reunido y el tráfico que puede haber entre ambos puntos.

La Apple Intelligence, explicó Federighi puede comprender las acciones entre las aplicaciones, el lenguaje, así como crear imágenes o emojis personalizados con diferentes estilos (dibujos, animaciones, etc.), aunque en ningún caso ha mencionado que se puedan crear imágenes realistas como otras IAs ya conocidas. Eso sí, han insistido para los más temerosos de la privacidad, todo este proceso se lleva a cabo de forma privada y se procesa de manera local, desde el mismo dispositivo, de modo que estos datos solo son accesibles para sus propietarios gracias a Apple Silicon. El fabricante del iPhone también señaló que planea diferenciarse de sus rivales Microsoft y Google al colocar la privacidad "en el centro" de sus funciones.

La IA también se introduce en Mail, Notas, Pages o aplicaciones de terceros para impulsar la opción Rewrite o 'reescribir'. Con ella, ofrece versiones diferentes de lo que se ha escrito en un texto para elegir la más adecuada según el tono en el que queramos redactar un email. La IA también sabe reconocer cuáles son los emails más urgentes o importantes que recibimos y los coloca en primer lugar en la bandeja de entrada con la función Priority Menssages.

En realidad, la IA la empresa lleva años usando IA, pero hasta ahora Apple prefería no usar este término; al final, ha claudicado ante la velocidad mostrada por sus competidores Google y Microsoft para sumarse a esta tecnología.

La compañía también ha avanzado novedades relacionadas con su asistente, Siri, lanzada ya hace 13 años. Según Apple, este año "marca una nueva era" para una herramienta que actualmente admite 1.500 millones de solicitudes de voz al día, debido a que se encargará de canalizar algunas características que se estrenan con Apple Intelligence. Estos son los cambios que tendrá la nueva 'Siri':

La firma estadounidense ha confirmado también que ChatGPT, el asistente de IA que desarrolla OpenAI e impulsado por GPT 4.0, llegará de forma gratuita a los usuarios de la marca mediante diferentes experiencias de iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia. Esto significa que los usuarios no estarán obligados a crearse una cuenta para utilizar este 'chatbot', que estará integrado en las herramientas de redacción de Apple para ayudar a los usuarios a generar contenido sobre lo que necesiten escribir.

Quienes tengan cuenta de suscripción, en cambio, podrán vincular sus cuentas, aplicándose en este caso las políticas de uso de datos de la herramienta de IA.

¿Quiénes podrán hacer uso de ella?

Antes de que te lances a investigar si tu iPhone tiene ya esta tecnología, has de saber que las funciones de IA solo estarán disponibles en los últimos iPhones, a partir del iPhone 15 Pro, así como en los próximos modelos. Además, esta tecnologá no está operativa aún: la integración de ChatGPT estará disponible a finales de este año y otras características de IA seguirán, dijo Apple, añadiendo que se podrá acceder al chatbot de forma gratuita y que la información de los usuarios no se registrará.

De momento, no es una revolución económica

La nueva tencología presentada por Cook y Federighi no ha parecido impresionar a los grandes inversores. Wall Street, que buscaba más funciones de IA deslumbrantes y garantías que pusieran a Apple en buena posición para competir en IA con el líder del mercado Microsoft, se mostró poco entusiasta con el evento. Las acciones de Apple cerraron con una caída de casi el 2%, contrario a lo que había pasado durante el mes anterior, que habían subido un 13% en el período previo al evento.

En toro orden de grandes inversores, alguien que se ha opuesto a esta tecnología ha sido el polémico Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, quien ha dicho en X que prohibiría inmediatamente los dispositivos Apple en sus empresas si el fabricante del iPhone integra la tecnología de la startup a nivel de sistema operativo.