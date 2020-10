España no puede esperar más. Para medir la salud de nuestro país hay que mirar a la ciencia. Por eso desde Constantes y Vitales y laSexta pedimos un pacto para elevar la inversión. "No queremos broncas partidistas, queremos unidad política para conseguir un presupuesto en ciencia que supere el 2% del PIB. Un pacto de futuro, que no tenga que ver con la legislatura", explica Mamen Mendizábal, embajadora de 'Constantes y Vitales'.

Es momento de actuar y para ello necesitamos la colaboración ciudadana. "Pedimos una campaña masiva de acción social con una recogida de firmas, que esperemos también sea masiva, para que la inversión pública supere el 2% del PIB, o al menos llegue a ese porcentaje", añade Mamen Mendizábal.

Para hacerlo solo hace falta entrar en la web constantesyvitales.com, rellenar el formulario con los datos personales y completar la firma. O más fácil, pueden firmar ahora mismo acercando su móvil al código QR que aparece en el vídeo que acompaña este texto.

Queremos alzar la voz por la ciencia, por los científicos, por los investigadores... Porque si apostar por la ciencia siempre ha sido una inversión de futuro, la situación de crisis sanitaria por la que pasamos exige dar un paso más. "No podemos obviar que en este momento la inversión en ciencia crea futuro, crea inversión y crea riqueza", defiende Mamen Mendizabal.

Una ciencia que ha tenido un hueco muy pequeño en los distintos Presupuestos Generales del Estado en los últimos años. Algo que la ciencia española no puede dejar de lado, no puede estar ajena al reparto del dinero público. Por ese motivo, conseguir el mayor número de firmas es clave para conseguir nuestro objetivo.