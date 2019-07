Afirmar que se podrían estar desarrollando viajes en el tiempo o tecnologías referente a la teletransportación son solo algunas de las teorías que se pueden escuchar sobre el Area 51, pese a que ninguna de ellas tiene ninguna evidencia. Aunque, sin embargo, la teoría de que allí esconden pruebas de vida extraterrestre son las más extendidas por la red.

Debido a todo el secreto y a las teorías que rodea el Área 51, se ha creado un grupo en Facebook: 'Storm Area 51, they can't stop all of us'. Su objetivo es tomar las instalaciones y descubrir si es verdad que allí dentro hay alienígenas o naves extraterrestres. Así, más de un millón de personas han firmado la petición de que asistirán el próximo 20 de septiembre a Nevada para invadir el Área 51.

Este día en concreto se pretende acceder a la base para ver extraterrestres y descubrir los misterios de uno de los lugares más secretos del ejército de Estados Unidos. Los asistentes se reunirán en el centro de turistas de la zona para "coordinar la entrada" y poder entrar al interior de la base.

Aunque es evidente que se trata de una broma por el tono humorístico de la publicación (dicen que corriendo como Naruto esquivarán las balas), lo cierto es que más de un millón de personas ha dicho que asistirá, por lo que es posible que muchas personas se congreguen a las puertas de dicho lugar este día.

Por su parte, Laura McAndrews, portavoz de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, ha dicho que el Área 51 es consciente de esta convocatoria y que disuadirá a todas las personas que intenten penetrar sin permiso en el destacamento del ejército.