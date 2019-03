En Madrid no hay alertas por contaminación porque el plan medioambiental ha caducado

Una densa niebla negra cubre Barcelona. La ciduad amanece con una gigantesca boina y con avisos en la carretera: "Hoy no se puede conducir a más de 80 Km/h".

Es una de las medidas que establece la Generalitat para combatir la contaminación y es la tercera vez que activan el protocolo en menos de una semana. Afecta a 16 municipios y a todas las grandes fábricas que durante la alerta deben reducir sus emisiones y evitar maniobras no urgentes.

Pero que no haya alertas no significa que no exista contaminación porque Madrid hace unos dias también estaba cubierta por la contaminación. Esto sucede cuando el anticiclón actúa como una tapadera y no deja que los gases contaminantes se dispersen.

Hemos estado respirando un aire cuatro veces más sucio de lo saludable y hemos superado en algunas estaciones los niveles de contaminación de Barcelona pero sorprendentemente no se ha activado ninguna alerta, porque el plan azul de mejora medioambiental del ayuntamiento de Madrid ha caducado.

Desde el ayuntamiento de madrid aseguran que están trabajando para presentar en primavera un nuevo plan contra la contaminación.