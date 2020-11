La espera ha terminado: PlayStation 5 ya ha comenzado a llegar a los hogares españoles. Los aficionados a los videojuegos que tuvieron la suerte de hacerse con una de las videoconsolas por distribución online pueden empezar a disfrutar hoy de la nueva plataforma de Sony.

La fiebre por PS5 se ha dejado notar en nuestro país. Con la primera remesa de salida ya agotada, los puntos de venta habían puesto una nueva hornada de videoconsolas para reservar que se ha vendido en apenas dos horas. Grandes empresas como Amazon, Fnac y El Corte Inglés, y las especializadas como Media Markt y Game, ya no disponen de unidades en stock, según se puede comprobar en sus diferentes páginas.

Se espera que en las próximas semanas las tiendas vuelvan a abrir reservas de cara a la campaña de Navidad, aunque Sony solo las distribuirá para su venta online, de manera que la gente no vaya a buscarlas a las tiendas. Una medida que pretende evitar contagios por coronavirus en los puntos de venta. De PlayStation 5 se comercializan en esta generación dos versiones: la estándar, con lector de disco, cuesta 499€; y la digital, sin el lector de disco, que sale al mercado a un precio de 399,99€.

Así se inicia la esperada batalla por la novena generación, con la consola de Microsoft, Xbox Series X y su versión S, ya en el mercado desde el pasado 10 de noviembre. Las dos plataformas han mostrado en los últimos meses cómo los avances en tecnología de videojuegos permiten recrear mundos hasta ahora nunca vistos, con una velocidad imposible para los antiguos procesadores.

Ambas consolas compiten por convertirse en la más vendida entre los gamers, con permiso de Nintendo Switch, que sigue haciendo la guerra por su cuenta y busca un nicho de mercado más familiar y casual.

Primeros errores de la consola

Con el lanzamiento de una videoconsola llegan también los primeros errores reportados por usuarios, y en esta ocasión no iba a ser diferente. Como si se tratase de una tradición, las redes sociales cuentan ya con las primeras imágenes de fallos de la PS5. Algunos ya han sido comunicados desde otros puntos del mundo, donde se puso a la venta la semana pasada. Varios usuarios se quejan de "pantallas congeladas" (cuando se detiene la animación) o reinicios dentro del juego, como en el siguiente vídeo.

Otros muestran imágenes durante el juego con errores bastante graves de animación, como en el que se ve a continuación.

Este tipo de problemas suelen ser comunes en los primeros días de lanzamiento. De hecho, la Xbox también ha tenido su ración de errores durante la última semana. Estos fallos suelen arreglarse con parches de los programadores, aunque algunos pueden poner en peligro la integridad de la consola.

La misma Microsoft sufrió en el primer año del lanzamiento de Xbox 360 el problema conocido como 'Círculo Rojo de la Muerte'. La consola se sobrecalentaba y afectaba a algunos chips de la CPU, provocando que dejara de funcionar. Peter Moore, un directivo de Microsoft en 2005, reconoció que la empresa llegó a invertir 1.000 millones de dólares en reparaciones de la plataforma en una entrevista de 2014 para el portal Gamespot.

Los juegos de la nueva generación

Los propietarios de una PS5 tienen actualmente un catálogo reducido de juegos para disfrutar. 'Marvel's Spider-Man: Miles Morales', 'Call of Duty: Black Ops Cold War' y el remake de 'Demon's Souls' son algunos de los más esperados entre los jugadores, aunque los más pequeños de la casa también pueden disfrutar de títulos más infantiles como 'Astro's Playroom' y 'Sackboy: Una aventura a lo grande'.

Sin embargo, los usuarios no tienen de qué preocuparse. En 2021, la consola de Sony recibirá títulos de renombre como 'Ratchet & Clank: Rift Apart', 'Horizon Forbidden West' o 'Resident Evil 8: Village', y aún queda por anunciarse la fecha de dos grandes títulos que se encuentran entre los más esperados: la secuela de 'God of War' y 'Final Fantasy XVI'. Como bien ha definido la propia compañía, "el futuro de los videojuegos ya está aquí".