Facebook cierra la página 'ser pedófilo no es un delito' ante las protestas de los usuarios

Sólo cuatro días han sido suficientes para que las campañas de Change.org dirigidas al cierre de la página de Facebook 'ser pedófilo no es un delito' reunieran más de 3.000 firmas.

Este hecho, y el revuelo causado en las redes sociales ha hecho llegar al portal la existencia de este espacio, y desde la empresa no han tardado en tomar la decisión de cerrarlo. no obstante, en un primer momento, Facebook había respondido a varios usuarios que el perfil "no infringía las condiciones de las páginas de Facebook".

Cabe destacar que pese a no llevar mucho tiempo activa, la página había juntado a unos 500 seguidores.