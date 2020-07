El uso de mascarilla ya es obligatorio en espacios abiertos y cerrados de prácticamente toda España. Sin embargo, aunque se han convertido ya en parte de nuestro día a día, seguimos cometiendo errores a la hora de colocárnoslas y manipularlas, pero también si las usamos demasiado tiempo o las reutilizamos de una forma no adecuada.

Las consecuencias de no seguir las indicaciones de tiempo de uso las muestra en un vídeo Marisa García Alonso, farmacéutica y analista clínica, que realizó varios cultivos con mascarillas usadas. 24 horas después, comprobó que en ellas habían crecido estafilocos, estreptococos, neiserias y bacilos, entre otras bacterias. No obstante, la cantidad variaba en función del uso que se le había dado.

El resultado más impactante es el obtenido en la placa de agar de una mascarilla que había sido usada durante tres semanas y unas ocho horas al día: el resultado es que en ella "hay una mezcla de todo", según comenta la propia farmacéutica en el vídeo: estafilococos, estreptococos, bacterias gramnegativas, bacilos y bacterias contaminantes. Incluso no descarta que haya algún hongo.

Por otra parte, en una mascarilla de tela que ella misma había usado para ir a cantar a un coro, la farmacéutica halló estafilococos y neiserias, mientras que en una de tipo FFP2 que, según explica en el vídeo, ha usado en pocas ocasiones y durante periodos cortos de tiempo, el cultivo muestra unos cuantos estafilococos, si bien menos que en el caso anterior.

La analista también sometió a la prueba una mascarilla desechable nueva, sin estrenar. Pese a ello, el cultivo muestra algunas pocas bacterias, que, a pesar de no ser muchas, muestran que la mascarilla en cuestión no era estéril pese a no haberse usado. En la mascarilla de tipo quirúrgico que García llevaba puesta al realizar el experimento, encontró estafilococos, estreptococos y algunas bacterias.

Según ha explicado la farmacéutica a través de Instagram, las bacterias que aparecieron "no son patógenas por sí mismas, pero podrían convertirse en patógenas oportunistas si se ven muy aumentadas debido a que están creciendo en abundancia en las mascarillas húmedas con nuestro aliento".

No obstante, aclara, esto es una evidencia "para que cuidemos mejor nuestras mascarillas, o las cambiemos más a menudo", no para que nadie concluya no usarlas.

García Bello: hay que usar la mascarilla máximo cuatro horas

Por su parte, la química y divulgadora científica Deborah García Bello también se ha hecho eco de este experimento, señalando que la conclusión del mismo es que "es muy importante que usemos las mascarillas tal y como se nos indica: máximo 4 horas, y después se cambia por otra nueva o por otra limpia".

En el caso de las mascarillas higiénicas reutilizables, apunta la experta en su Instagram, "hay que lavarlas a 60ºC en la lavadora, igual que toallas y ropa de cama".

Sin embargo, García Bello insta a no desinfectar las mascarillas rociándolas con alcohol u otros desinfectantes, ya que, según señala, esto "compromete la eficacia de la mascarilla, principalmente por daños al material". "No te la juegues y renueva la mascarilla", concluye.