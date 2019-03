A Coruña, el punto de España donde mejor se ha visto el eclipse solar

Los coruñeses temían que las nubes les dejaran sin espectáculo, pero no ha sido así. “Aunque esté nublado, con gafas se puede ver a través de las nubes”, cuenta coruñés. A Coruña es el punto de la península donde la luna ha tapado mayor superficie del sol. “Se está apartando la luna y cada vez vemos más al sol”, explica una mujer.

Para verlo, se ha utilizado de todo: gafas, cartulinas, negativos, radiografías, hasta cajas de cereales etc. "Con el papel albal se hace un agujerito, entra la luz del sol, se proyecta en este papelito blanco que he puesto aquí”, explica una mujer que ha elaborado su propio sistema.

Cualquier superficie servía para no dañarnos la retina, aunque otros han desafiado las advertencias. Desde 2005 no asistíamos a un eclipse igual. “Ha valido la pena venir desde tan lejos”, cuenta un espectador.

Los pocos puntos del planeta donde se ha hecho totalmente de noche han sido Noruega e Islandia. En dos horas han presenciado dos amaneceres. Donde no han tenido tanta suerte ha sido en Santander donde han quedado eclipsados por la niebla. “Solo vemos nubes, pero nosotros nos lo estamos imaginando”, cuenta un espectador.

En Madrid había que estar atentos ya que las nubes no lo han puesto nada fácil, pero al final ha habido suerte. “Yo he visto un puntito naranja muy pequeño”, cuenta un niño. Este pequeño será ya mayor ya que el próximo eclipse solar no veremos hasta dentro de 11 años. Tendremos que esperar hasta el 2026 para volver a ver un eclipse solar como el que se ha podido ver este viernes.