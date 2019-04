Con países en desarrollo y facilitando el tráfico de órganos encubierto: así es el polémico sistema de donantes cruzados de EEUU que Europa rechaza

A Eva María le diagnosticaron insuficiencia renal crónica a los once años y hace ocho le trasplantaron un riñón. Fue pionera en participar en el programa español de trasplantes renales cruzados. "Cuando tu situación familiar permite que tengas una donación de riñón, pero no puedes ser un receptor y una familia en igualdad de condiciones, cruzamos riñones", explica.Un

Este programa utiliza cadenas de donantes formadas por parejas biológicamente incompatibles entre sí. Por eso, la donación se realiza hacia otra de las parejas. Es decir: el riñón del donante de la 'Pareja A' se trasplanta en el receptor de la 'Pareja B' y viceversa. EEUU utiliza el mismo programa. Pero la Organización Nacional de Trasplantes denuncia que introducen un criterio que no consideran ético.

"Que se puedan incluir parejas del tercer mundo que no tienen un problema de incompatibilidad biológica. El problema que tienen es que el receptor potencial no puede pagar el procedimiento del trasplante por su situación económica", critica Beatriz Domínguez-Gil, presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes.

Aseguran que se trata de una compra-venta de órganos porque a los receptores de esos países pobres se les obliga a aportar un donante a la cadena de trasplantes. "Su donante no le va a donar a usted, sino que me va a facilitar a mí una cadena de trasplantes en EEUU y yo, a cambio, le voy a cubrir a usted el coste del trasplante, la inmunosupresión, viaje, alojamiento... etc.", lamenta Domínguez-Gil.

laSexta Noticias se ha puesto en contacto con los responsables de este programa en EEUU. Nos remiten a la web de la Sociedad Americana de Cirujanos de Trasplantes. Apoyan el programa y defienden el "compromiso con los interesados en trasplantes en el mundo en desarrollo". Desde la ONT piden a los profesionales sanitarios y a los centros que no participen en este programa. Un rechazo al que se ha sumado también la comisión de trasplantes del Consejo de Europa.