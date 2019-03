El cambio climático acabará con el 25% de las cosechas mundiales

El documento, acordado tras una semana de discusiones en la localidad, es el segundo de un grupo de informes que se presentará este año y que apuntan a las causas, efectos y soluciones para el cambio climático. El IPCC ha subrayado que la cantidad de pruebas científicas que respaldan la existencia de este fenómeno y de sus peligros es aplastante, y ha detallado que la misma se ha duplicado desde 2007, cuando presentó su último informe.



"El incremento de las magnitudes de calor hace que ascienda la posibilidad de impactos severos, penetrantes e irreversibles", ha indicado. El texto recoge que desde los glaciares al permafrost, el impacto ha sido consistente en todos los continentes y océanos.



"Antes de esto pensábamos que sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero ahora tenemos pruebas aplastantes de que está pasando y de que es real", ha dicho el doctor Saleemil Huq, uno de los autores del documento.



Por su parte, el secretario de la Organización Mundial Meteorológica, Michel Jarraud, ha sostenido que, antes de este informe, la gente podía citar "ignorancia" respecto al cambio climático. "Ahora, la ignorancia ha dejado de ser una buena excusa", ha remachado.



El informe detalla impactos a corto plazo en los ecosistemas en los próximos 20 ó 30 años y cifra cinco motivos de preocupación, entre los que están las amenazas a sistemas únicos como el hielo del Ártico y las barreras de coral, el impacto sobre el mar y los sistemas de agua dulce.



En este sentido, el documento afirma que los océanos aumentarán su acidez, amenazando a los corales y a las especies que viven en ellos y provocando que los animales, plantas y otras especies se muevan hacia los polos con el incremento de las temperaturas.





Respecto al impacto del cambio climático sobre los seres humanos, el IPCC ha alertado de que la seguridad alimentaria es un aspecto que desata especial preocupación. Las previsiones contemplan pérdidas de hasta el 25% en las cosechas de maíz, arroz y trigo en el periodo que se extiende hasta 2050.



Además, múltiples especies de peces, fuente de alimentos para una importante parte de la población, se desplazarán a causa del calentamiento de las aguas, lo que podría provocar una disminución en la pesca en los trópicos y la Antártida de hasta el 50 por ciento en dicho periodo de tiempo.



"Es un informe aleccionador. Si proyectamos el futuro, los riesgos sólo aumentan sobre la población, los cultivos, la disponibilidad de agua, y los sucesos extremos", ha sostenido el profesor Neil Adger, de la Universidad de Exeter, también autor de un capítulo del informe.



El documento resalta además que la población mundial se verá además afectada por inundaciones y un incremento de la tasa de mortalidad a causa del calor, y advierte del incremento de las migraciones vinculadas a las condiciones climáticas, así como los conflictos y las amenazas a la seguridad nacional derivadas de las mismas.





Por otro lado, apunta que el mundo, en la mayor parte de los casos está "poco preparado" para afrontar los riesgos de este fenómeno, aunque aún es "posible" luchar en su contra, aunque esto requiere "tomar decisiones". El trabajo incluye las aportaciones de 309 autores principales y editores de 70 países que, a su vez, solicitaron ayuda a otros 436 autores y un total de 1.729 revisores expertos.



El copresidente del grupo de trabajo II, Vicente Barros, ha manifestado que esta es una época en la que "el cambio climático está causado por el hombre" y que en muchos casos el mundo no está preparado para los riesgos relacionados con el clima. "Invertir en una mejor preparación puede reportar dividendos en el presente y en el futuro", ha manifestado.



Por su parte, el también copresidente del grupo de trabajo II, Chris Field, --premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA este año-- ha manifestado que ya se está empezando a producir una adaptación para reducir los riesgos derivados del cambio climático, pero ha lamentado que se concede más importancia a reaccionar ante fenómenos ya ocurridos que a prepararse para la evolución futura.



"La adaptación al cambio climático no es un programa exótico que no se haya intentado nunca. Los gobiernos, las empresas y las comunidades de todo el mundo están adquiriendo experiencias sobre la adaptación", ha señalado Field durante la presentación del documento en Japón.



Además, ha manifestado que estas experiencias son precisamente el punto de partida para lograr adaptaciones "más audaces y ambiciosas, que serán importantes a medida que continúen cambiando el clima y la sociedad" y ha explicado que con niveles elevados de calentamiento por el aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero "será difícil controlar los riesgos y, aunque se invierta de manera significativa y continuada en la adaptación, habrá limitaciones".





En el momento actual, se han referido a los impactos del cambio climático que "ya se han observado" en la agricultura, la salud humana, los ecosistemas de la tierra y los océanos, el abastecimiento de agua y los medios de vida de algunas personas y ha expuesto que el rasgo "más llamativo" es que estos impactos se están produciendo desde los trópicos hasta los polos, desde las islas pequeñas hasta los grandes continentes y desde los países más ricos hasta los más pobres.



En este contexto, Field ha insistido en que personas, sociedades y ecosistemas son vulnerables en todo el mundo, pero la vulnerabilidad es diferente en cada lugar, al tiempo que el cambio climático interactúa con "otras tensiones", aumentando el riesgo.



A este respecto, Barros ha manifestado que la adaptación puede contribuir "decisivamente" a disminuir esos riesgos" y que en parte, el motivo de que la adaptación sea "tan importante" es que el mundo se enfrenta a una multitud de riesgos derivados del cambio climático que ya están integrados en el sistema climático, debido a emisiones previas y a la infraestructura existente".



Del mismo modo, Field ha subrayado que si se comprende que controlar los riesgos del cambio climático es una "tarea acuciante" se abre una "amplia gama de posibilidades" para integrar la adaptación en el desarrollo económico y social y en las iniciativas para limitar el calentamiento en el futuro.



"Es indudable que nos enfrentamos a una tarea difícil, pero comprender esas dificultades y hacerles frente de manera creativa puede hacer que la adaptación al cambio climático se convierta en una vía importante para construir un mundo más dinámico a corto plazo y en un futuro más lejano", ha valorado.



Por su parte, el presidente del IPCC, Rajendra Pachauri ha subrayado que el informe del grupo de trabajo II es "otro avance importante en la comprensión sobre cómo reducir y gestionar los riesgos del cambio climático" y que junto, con los informes de los Grupos de Trabajo I y III, el documento proporciona un panorama conceptual de las características esenciales del problema, pero también de las posibles soluciones.



Finalmente, Pachauri ha declarado que los informes del IPCC son "una de las empresas científicas más ambiciosas de la historia de la humanidad" y ha confesado que se siente "muy honrado y agradecido" por las aportaciones de cuantos los hicieron posibles".