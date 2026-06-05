Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, en alerta de evacuación por una fuga de aire

Una fotografía de la NASA muestra una cápsula Dragon de SpaceX siendo liberada de la Estación Espacial Internacional.

Los detalles La portavoz de la agencia espacial, Bethany Stevens, ha asegurado horas después en X que "la NASA ha instruido a los miembros de la tripulación dentro de la nave espacial Dragon que finalicen los procedimientos de refugio seguro y regresen a las operaciones planificadas a bordo de la Estación".

La NASA ha instruido a los astronautas de la Estación Espacial Internacional a refugiarse en su nave y prepararse para una posible evacuación debido a una fuga de aire en la sección rusa del laboratorio orbital. Los cuatro astronautas de la misión Crew-12, incluidos dos estadounidenses, un francés y un cosmonauta ruso, fueron alertados por el centro de control de la NASA. Debían estar listos para entrar en la nave Crew Dragon y usar sus trajes espaciales si la situación lo exigía. La NASA y Roscosmos han estado discutiendo soluciones para las fugas en el módulo Zvezda, que recientemente aumentaron de medio kilo a un kilo de aire perdido por día.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, ha ordenado a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional que se refugien en su nave y se preparen para una posible evacuación este viernes, mientras una tripulación rusa intenta reparar una fuga de aire que empeora en su sección del laboratorio orbital, según informó la NASA.

Por su parte, los cuatro astronautas de la misión Crew-12 en la estación espacial -el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA Sophie Adenot- recibieron órdenes del centro de control a las 9:04 horas de este lunes (15:04 hora peninsular).

Así, tal y como indican desde la Administración, debían estar preparados para entrar en su nave Crew Dragon, acoplada a la estación, y ponerse sus trajes espaciales en caso de que la fuga de aire requiriera una evacuación de emergencia, según ha informado un funcionario de la NASA a Reuters. Sin embargo, horas después, la portavoz de la agencia espacial, Bethany Stevens, ha asegurado en X que "la NASA ha instruido a los miembros de la tripulación dentro de la nave espacial Dragon que finalicen los procedimientos de refugio seguro y regresen a las operaciones planificadas a bordo de la Estación Espacial Internacional".

De esta manera, la NASA y la agencia espacial rusa Roscosmos, los dos principales operadores de la estación, han debatido durante meses sobre la causa y las posibles soluciones a las pequeñas fugas de aire a bordo del módulo de servicio ruso Zvezda, una estructura clave del laboratorio del tamaño de un campo de fútbol.

Las fugas de aire habían sido relativamente menores en los últimos meses, pero este lunes aumentaron de medio kilo de aire al día a un kilo, según un alto funcionario de la NASA que prefirió permanecer en el anonimato.

Despegó en febrero

La misión tripulada Crew-12 de la NASA y SpaceX despegó el pasado 13 de febrero desde Florida para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra antes de lo previsto debido a una emergencia médica.

La cápsula Dragon de SpaceX hizo contacto con la EEI según lo previsto a las 15:15 hora local (21:15 hora española peninsular) mientras ambas sobrevolaban Sudáfrica, aproximadamente 34 horas después de su lanzamiento desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial estadounidense en Cabo Cañaveral.

Los cuatro astronautas de la misión Crew-12 en la estación espacial -el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA Sophie Adenot.

"Fase de captura suave completada", informó por radio la comandante de la misión, Jessica Meir, al mando de una tripulación compuesta por el también estadounidense Jack Hathaway, el ruso Andrey Fedyaev y Sophie Adenot, la segunda mujer francesa en viajar al espacio.

El procedimiento completo de acoplamiento duró poco más de dos horas, con la apertura de escotillas a las 17:30 hora local (23:30 hora española peninsular), según la NASA. "Les damos la bienvenida a la Crew-12 y nos alegra que hayan llegado sanos y salvos", saludó el ruso Sergey Kud-Sverchkov en nombre de la tripulación de la EEI.

La Crew-12 tendría una misión de duración estimada de entre ocho a nueve meses, superior al medio año habitual del programa comercial conjunto de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos y SpaceX, compañía fundada por el magnate Elon Musk.

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