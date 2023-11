El gigante tecnológico Apple va a suspender su publicidad en la red social X (antes Twitter), sumándose a decisiones similares de otras empresas e instituciones, tras un polémico comentario de su propietario, Elon Musk, sobre las comunidades judías, informó este viernes el medio Axios. Empresas como IBM o Lionsgate e instituciones como la Comisión Europea han decidido en las últimas horas suspender su publicidad en X después de que el miércoles Musk diera su apoyo a un mensaje con alusiones a una teoría de la conspiración sobre los judíos que fue condenado este viernes como antisemita y racista por la Casa Blanca.

Pero Apple no es el único. Este viernes, el gigante del entretenimiento Disney también se sumó a las compañías que han puesto en pausa sus campañas en la plataforma. Asimismo, la cadena Comcast y NBCUniversal, y los estudios Paramount y Warner Bros. Discovery, que posee al canal de televisión CNN, suspendieron su publicidad en la red social.

Según Axios, la decisión de Apple, que es uno de los grandes anunciantes en X, se produce tras la polémica causada por esa interacción de Musk y también por el posicionamiento de los anuncios del fabricante de iPhone cerca de contenidos de "extrema derecha", señalado en un informe reciente. Musk respondió el miércoles a un mensaje de un usuario en la red social que decía que "las comunidades judías han estado impulsando exactamente el tipo de odio dialéctico contra los blancos que, según afirman, quieren que la gente deje de utilizar contra ellos".

El mensaje del usuario también aludía a una teoría de la conspiración que defiende que los judíos han apoyado la llegada de población no blanca a los países occidentales; teoría que apoyaba el hombre que atentó en 2018 contra una sinagoga en Pittsburgh y mató a 11 personas. "Has dicho la pura verdad", contestó Musk a ese usuario. El jueves, un día después del comentario, la ONG de tendencia progresista Media Matters for America publicó un artículo que exponía que los anuncios publicitarios de grandes marcas como Apple, Bravo, Oracle, Xfinity e IBM se han estado viendo cerca de mensajes "pronazis" en X. Musk, en un mensaje en su red social tras la publicación del artículo, dijo que Media Matters "es una organización malvada".

En paralelo, un grupo de 164 "líderes judíos", incluyendo rabinos, artistas y académicos de "diversas ideologías", emitieron un comunicado denunciando el "antisemitismo en X", acusando a Musk de "propagarlo" y exigiendo a esas grandes empresas que dejen de financiarlo. Posteriormente, IBM anunció que suspendía su publicidad "mientras investiga esta situación completamente inaceptable", y Lionsgate indicó a medios a través de un portavoz que también la retiraría.

La Comisión Europea pidió este viernes a sus servicios suspender sus campañas publicitarias en X por las preocupaciones en torno a la "desinformación", pero la medida parece tener particular relación con la guerra entre Israel y Hamás, indica el medio Politico. En medio del revuelo causado por la interacción de Musk, la principal ejecutiva de X, Linda Yaccarino, dijo el jueves que la empresa ha sido "extremadamente clara sobre sus esfuerzos para combatir el antisemitismo y la discriminación", pero no se refirió a su jefe en ningún momento.