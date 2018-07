César Strawberry acusa a Interior y a la Fiscalía de "criminalizar la disidencia política" por sus 'tuits'

El cantante del grupo de rap metal 'Def Con Dos', César Augusto Montaña, conocido como César Strawberry, ha culpado al Ministerio del Interior y a la Fiscalía de criminalizar la disidencia política por perseguir sus mensajes en la red social Twitter, por seis de los cuales, concretamente en los que se aludía a ETA y los GRAPO, se han pedido para él un año y ocho meses de cárcel durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional.

"Hoy he comparecido aquí buscando el amparo de la Justicia ante una persecución injustificada por parte de un Ministerio del Interior que ya está dando demasiadas muestras de un sesgo absolutista que lo que busca es criminalizar la disidencia política", ha lamentado a las puertas del edificio judicial. Para el cantante, el hecho de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pida para él la citada pena de prisión es algo "totalmente injustificado".

César ha destacado que el "sesgo político de la propia Fiscalía lo que delata es que se persigue un efecto político y no realmente llegar al fondo de la cuestión de si son o no delitos los 'tuits'". Además, Strawberry ha declarado que no se trata de una causa contra él, sino de un procedimento en el que está implicada "la causa de la libertad de expresión y de la deriva futura de los derechos civiles en España".

Asimismo, el cantante ha agradecido a todas las personas que le han apoyado durante el año que ha durado el proceso hasta llegar a juicio y a todos los que participaron en el 'crowfunding' que le ha permitido pagar la defensa ejercida por el letrado Gonzalo Boyé. "Gracias a toda la gente que de algún modo ha empatizado con todo este calvario que se me ha hecho pasar, aunque yo no le caiga bien ni le guste mi grupo ni le guste lo que hago ni mis tatuajes".

Por otro laso, el artista ha detallado que España necesita "libertades y no represión". Además, ha explicado que en ningún momento ha pretendido humillar a las víctimas ni hacer apología del terrorismo. "Tengo amigos que han sido víctimas y familiares suyos como Borja Buesa, sobrino del asesinado por ETA", ha señalado. "Mi entorno no es un entorno de gente enaltecedora ni yo soy un enaltecedor", ha añadido. Posteriormente, se ha definido como una persona "sarcástica" que tiene un personaje, Cesar Strawberry, y que condenará siempre al terrorismo.