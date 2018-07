Estas son las seis noticias más importantes de este miércoles 6 de junio de 2018

Estos son los ministros de Sánchez: un Gobierno feminista y europeísta con Pedro Duque al frente de Ciencia y Màxim Huerta en Cultura

Ponemos cara a los ministros de Pedro Sánchez para su Gobierno socialista tras la moción de censura a Rajoy. El líder del PSOE sitúa por primera vez a una mujer al frente de Hacienda: María Jesús Montero. Carmen Calvo será la mano derecha de Pedro Sánchez en un Gobierno con nombres mediáticos como el de Pedro Duque o Màxim Huerta.

laSexta habla con Màxim Huerta tras ser elegido ministro: "Con orgullo de que vuelva Cultura por fin"

laSexta ha conseguido obtener la primera reacción del periodista y escritor Màxim Huerta después de haber sido confirmado como ministro en la cartera de Cultura y Deporte. Ha dado las gracias y ha afirmado que empieza "con humildad" y con "ganas".

La ley mordaza, retirar la medalla a 'Billy el Niño', sacar a Franco del Valle de los Caídos... ¿qué puede y qué no puede hacer Sánchez?

Pedro Sánchez ya ha cerrado la formación de nuevo Gobierno. Pero ¿qué puede hacer el nuevo presidente y para qué no tiene capacidad de maniobra? MVT lo analiza qué puede hacer el Ejecutivo del PSOE con solo 84 diputados.

Arranca la batalla por la sucesión en el PP: los candidatos guardan silencio hasta que se convoque el congreso extraordinario

Mientras en el PP empieza la carrera por la sucesión, los señalados prefieren esperar. El gallego Núñez Feijóo ha dicho que prefiere guardar los tiempos y esperar a que se convoque el congreso extraordinario, mientras que Cospedal ha admitido que se lo está pensando.

Consumo de cocaína, desórdenes públicos y maltrato: los antecedentes del detenido por el asesinato de Laia en Vilanova i la Geltrú

Laia murió por asfixia en Vilanova i la Geltrú. Su cuerpo presentaba síntomas de estrangulamiento y dos puñaladas, tal y como arrojan los primeros resultados de la autopsia sobre la menor. El presunto asesino tiene antecedentes y por desórdenes públicos y maltrato a su expareja. Además, era consumidor habitual de cocaína y los investigadores no descartan que sufriera un brote derivado de un desequilibrio psiquiátrico.

Violencia sexual: tres de cada diez hombres creen que forzar a su pareja para tener sexo no es violación

Preocupantes los datos que ha recogido el Observatorio para la violencia de género: más de la mitad de los hombres no considera que dar un beso a una mujer sin su consentimiento sea abuso. Un 32% admite que forzar a su pareja para tener sexo, aunque ella no quiera, no es violación. En la calle, la mayoría no está de acuerdo con estos datos.