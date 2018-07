Sales de casa, te diriges al lugar en el que habías dejado aparcado tu coche y no está. Dudas, te pones nervioso. Quizás te has equivocado y lo has dejado en otro sitio. Intentas recordar dónde lo aparcaste, empiezas a dar vueltas buscándolo pero no está. Lo tienes claro, te lo han robado. ¿Qué debes hacer?