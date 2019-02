Test a fondo Lexus IS 300h: el lujo de la eficiencia

Una berlina híbrida alternativa a los diésel premium, extraordinariamente cómoda y sin restricciones medioambientales

Hemos puesto a prueba la última generación del Lexus IS en su acabado Luxury, sobre el que la marca asegura en que las mejoras más importantes no se ven, pero se sienten. Tienen que ver con la puesta a punto del chasis y la dirección del modelo, con menos movimientos de carrocería, pero sin perder una pizca de comodidad. En la mecánica híbrida no hay novedades: 223 CV y un consumo homologado de 4,6 litros a los cien kilómetros.