Es un SUV indestructible, un coche de 31.000 € con etiqueta ECO, 15 años de garantía y consumo ridículo que no ha subido de precio

Son aún muchos los que no se atreven o no pueden dar el salto al coche eléctrico pero que necesitan igualmente un vehículo que cumpla con las ZBE. Es ahí donde entran modelos como el Toyota C-HR, un SUV con mecánica indestructible, etiqueta ECO, un consumo combinado de tan solo 4,7 litros a los 100, 15 años de garantía y un precio de 31.750 euros.

Lo mejor de todo es que estamos ante una cifra que no se ha movido desde que salió a la venta la segunda generación del SUV japonés. A ello debemos sumarle que se trata de un pago al contado, por lo que no tenemos que leer la letra pequeña de ninguna financiación engorrosa para nuestro bolsillo.

El superventas japonés se renueva: así es la nueva generación del Toyota C-HR | Toyota

Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que dicho precio se asocia con una configuración concreta del C-HR. Tal es así, que la unidad que puede ser nuestra por algo más de 31.000 euros cuenta con el acabado Active y el motor 140H, es decir, la combinación de acceso.

Pero no debemos interpretarlo como un mal maridaje, especialmente al ofrecer un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 17 pulgadas, faros LED, control de crucero adaptativo, cámara de visión trasera, acceso y arranque sin llave, climatizador bi-zona, luces automáticas, cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas y pantalla de 8 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Toyota C-HR 2024 | Toyota

En lo que a mecánica se refiere, el C-HR recurre a un motor gasolina de cuatro cilindros y 1.8 litros atmosférico que, en combinación con un propulsor eléctrico, produce un total de 140 CV. Su gestión se lleva a cabo por medio de un cambio CVT que, si bien no es el más eficaz del mundo, es sumamente fiable. Sea como fuere, todo ello pasa a un segundo plano gracias a la etiqueta ECO de la DGT y al ya mencionado consumo de tan solo 4,7 litros a los 100.

Pero, ¿realmente no tiene truco la oferta del Toyota C-HR? Lo cierto es que no, ya que estamos hablando de un precio al contado. No obstante, la firma nipona ofrece la posibilidad de financiar la compra y de pagar 200 euros al mes.