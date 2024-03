McLaren demuestra que la hibridación, el cielo abierto y ser ligero no es incompatible

Cuando eran muchos los que estaban poniendo el grito en el cielo por la llegada de superdeportivos híbridos, aparece McLaren para calmar los mares. ¿Cómo? Con el nuevo McLaren Artura Spider, o lo que es lo mismo, un superdeportivo cabrio con tecnología PHEV que no solo declara 700 CV de potencia, sino también 1.500 kilos de peso en vacío.

Y es que uno de los mayores problemas de los híbridos enchufables reside en el sobrepeso que estos implican. Sin embargo, los ingenieros de Woking han conseguido no solo contenerlo en un PHEV, sino también en un PHEV descapotable con el peso extra que implica el sistema de la capota -es tan solo 62 kilos más pesado que la variante coupé-.

McLaren Artura Spider | McLaren

Sea como fuere, nos encontramos con un Artura Spider en el que la diferencia principal respecto al Artura que todos conocíamos reside en su techo. Este es ahora practicable, y puede esconderse o desplegarse en tan solo 11 segundos siempre y cuando no superemos los 50 km/h. Pero el Artura Spider no solo es rápido en lo que descapotarse se refiere.

Concretamente, el superdeportivo inglés recurre a un V6 biturbo de 3.0 litros y a un motor eléctrico de 95 CV. En total, el Artura Spider es capaz de desarrollar 700 CV y 720 Nm de par, cifras con la que puede cubrir el 0 a 100 en tres segundos y alcanzar una velocidad punta de unos impresionantes 330 km/h.

McLaren Artura Spider | McLaren

No obstante, la autonomía en modo eléctrico no destaca tanto con 33 kilómetros. Aunque desde la marca afirman que el papel del apartado eléctrico no es hacer del coche eficiente, sino más potente y rápido. De esta forma, el nuevo McLaren Artura Spider ya se puede reservar, pudiendo recibir las primeras unidades en verano de este mismo año.