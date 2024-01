Más de la mitad de los propietarios de un coche eléctrico se arrepienten de su compra pero, ¿por qué?

Aunque bien es cierto que el coche eléctrico aún no es para todos y son muchos los que lo repudian, también se está convirtiendo en una realidad plausible para miles de españoles. Sin embargo, y pese al avance positivo que está teniendo este tipo de movilidad, se ha realizado un estudio que desvela una realidad digna de analizar: el 54% de los propietarios de un coche eléctrico se arrepienten de su compra.

Dicho dato se ha obtenido después de que la empresa YouGov lanzase una encuesta para la tecnológica Monta. Concretamente, el estudio se ha realizado, de momento, en Francia, recogiendo un total de 6.167 cuestionarios realizado por franceses mayores de 18 años, aunque tan solo 618 del total eran propietarios de un coche eléctrico o un coche híbrido enchufable.

Tesla renueva al Model 3 con más autonomía y cambios de imagen | Tesla

Así, que partiendo de dicha premisa, los resultados se deben coger con pinzas. Pero también la respuesta está condicionada por el tipo de pregunta que se realiza en el propio cuestionario, ya que no es lo mismo preguntar directamente si uno se arrepiente de haber comprado un coche eléctrico que preguntar si los recientes aumentos en el coste de utilización de un coche eléctrico (o PHEV) le han hecho arrepentirse de haberse comprado o alquilado uno.

Y es que al fin de cuentas esta última fue la pregunta que se realizó a los encuestados, pudiendo escoger entre: sí, un poco, sí, en parte, no y no sabe, no contesta. La primera respuesta la escogieron un 19% de los encuestados, la segunda un 35%, la tercera un 36% y la cuarta un 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que sin poder optar por una respuesta que permita indicar un sí rotundo, decir que el 54% de los propietarios de un coche eléctrico se arrepienten de su compra es cuestionable.

Cargadores aceras Itselectric | Itselectric

Pero también debemos entender el contexto de la pregunta realizada en la encuesta. Al fin de cuentas, Francia, al igual que muchos otros países de la Unión Europea, han experimentado una importante subida del precio de la luz, lo que hace más tediosa la tarea de cargar un coche electro o híbrido enchufable ya no solo en puestos públicos, sino también en el hogar.

A ello debemos sumarle que en la encuesta también se recogen perfiles de personas que no tienen un eléctrico o PHEV en propiedad pero sí que han alquilado uno. Esto se traduce en un que un porcentaje importante de los que han rellenado el formulario han tenido que lidiar ya no solo con los precios de carga, sino también con enfrentarse a una infraestructura de carga que está lejos de ser la idílica.

Entonces, ¿realmente el 54% de los propietarios de un coche eléctrico se arrepienten de su compra? Teniendo en cuenta la encuesta, la pregunta formulada y los diferentes perfiles de personas que han respondiendo, la respuesta -valga la redundancia- es no. No obstante, ello no implica que los propietarios no tengan que afrontar un contexto que dista mucho de ser el perfecto para que un grueso aún más elevado de la población de el paso al coche eléctrico.