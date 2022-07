La jugada de Tesla para evitar males mayores durante la ola de calor

Las altas temperaturas están causando numerosos estragos en España, lo que podría provocar una situación muy similar a la que se está viviendo en Texas. Y es que ha sido allí donde Tesla ha emitido un comunicado a sus clientes recomendando que no carguen los coches entre las 15:00 y 20:00 de la tarde. ¿El motivo? Es cuando se registran las temperaturas más altas.

Esto se comunica a través de los vehículos de Tesla, los cuales emiten el siguiente mensaje: “Se espera que una ola de calor afecte a la red de Texas durante los próximos días. El operador de la red recomienda evitar cargar durante las horas punta entre las 15:00 y las 20:00 si es posible, ayudando así a los esfuerzos estatales a gestionar la demanda.”

El Tesla Model 3, el coche eléctrico más vendido en España en 2021 | Europa press

Y aunque bien es cierto que no se ha emitido un comunicado similar en España, no sería descabellado que se terminase dando esa situación. Esto se debe a que no solo se están registrando temperaturas iguales a las de Texas, sino que se están superando en diferentes ocasiones.

Pese a que la red eléctrica española difiere a la que podemos encontrar en Texas, las consecuencias que puede tener esta situación meteorológica -y que ya estamos experimentando- serían muy similares. Y es que cuanto más calor haga mayor será la demanda de energía, y lo que busca Tesla es que sus clientes ayuden a dosificar el consumo de electricidad en las horas en las que todos están haciendo uso de otros elementos como aire acondicinado para disipar el calor.

De no poder hacerlo, la red eléctrica puede experimentar una caída ya no solo por el aumento energético general, sino también porque con altas temperaturas la capacidad de esta disminuye. A ello debemos sumarle la pérdida energética que se produce por el calor, y en caso de que un cable caiga, la carga que este transporta derivaría en otro directamente.

Tesla abre dos nuevas estaciones de recarga | Europa Press

Pero la formación de la tormenta perfecta no termina aquí, ya que con el calor que hace podemos perder otras fuentes de energía. Por ejemplo, si no hay viento o no llueve, podemos despedirnos de la energía eólica o de la generada por embalses, ambas muy trascendentes en España. Esto deriva en que tengamos que importarla o recurrir a otras fuentes de energía secundarias.

No obstante, el problema persiste en que se haga un uso aún mayor de la energía eléctrica, que es justo lo que pretende evitar Tesla. Y aunque bien es cierto que la carga de un coche eléctrico no debería tirar una red eléctrica, debemos tener en cuenta que cada vez hay más cargadores y coches eléctricos, por lo que en un futuro podría ser una situación plausible si no se toman las medidas adecuadas.