Hacer off-road y entrar en la ZBE será posible gracias a esta indestructible pick-up que ahora cuenta con etiqueta ECO

Por norma general, los todoterreno con motores diésel de gran cilindrada están condenados a no poder circular por las ZBE, especialmente aquellos más antiguos. Sin embargo, la gente de Toyota no iba a permitir que su pick-up indestructible no gozase de la etiqueta ECO que tanto protagonismo cobra en su gama de modelos. Y es por ello que han creado a la Toyota Hilux MHEV, variante de la que ya conocemos más detalles y que ahora cuenta con la etiqueta ECO.

De momento, la firma japonesa no ha hablado de precios, pero sí de fecha de llegada y ha proporcionado más información sobre el funcionamiento de la Hilux mild-hybrid. Lo mejor de todo -y casi lo más importante- es que la presencia de este sistema de 48V no merma las capacidades off-road de las Hilux.

Toyota Hilux GR-Sport | Toyota

Al fin de cuentas, la pick-up japonesa sigue ofreciendo suspensión de ballestas, chasis de largueros y travesaños, eje rígido detrás, bloqueo del diferencial trasero, reductora y tracción total conectable. Además, todo ello se combina con el mismo y duradero motor de cuatro cilindros diésel de 2.7 litros que desarrolla 204 CV y 500 Nm de par.

Son cifras que no te convertirán en el más rápido, pero que sí te permitirán superar obstáculos con diligencia. A ello hay que sumarle que desde Toyota aseguran que la nueva Hilux MHEV consume un 5% menos de diésel que la generación anterior, así como que esta pierde la caja de cambios manual y se ofrecerá única y exclusivamente con una transmisión automática de seis relaciones y tipo convertidor de par.

Toyota Hilux GR-Sport interior | Toyota

Sea como fuere, la nueva Toyota Hilux MHEV llegará después del verano a España. Así, será solo cuestión de meses que conozcamos su precio, el cual será ligeramente superior al de la variante a la que sustituye.