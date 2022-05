Escuela de Centímetros Cúbicos: la conducción eficiente

Más información La multa de 200 euros que te juegas por no llevar adecuadamente a tu mejor amigo

¿Para qué nos gastamos una pasta en coches híbridos, híbridos enchufables, eléctricos… si luego no sacamos partido de sus capacidades y sus sofisticadas y eficientes mecánicas? Es como comprarse un deportivo y no disfrutarlo nunca o un todoterreno y no salir del asfalto.

Para empezar, lo más importante de todo consiste en dos cosas: suavidad y anticipación. Con esto claro, ya tenemos resuelto el 80% de la cuestión. Ahora hay que ponerlo en práctica. Lo mejor es arrancar desde parado suavemente. De esta forma, conseguimos que sea el motor eléctrico el que haga el máximo esfuerzo, casi sin que intervenga el de combustión. Y también reducimos enormemente el consumo y, por lo tanto, las emisiones.

Cuando estamos en movimiento debemos dosificar bien el acelerador y graduándolo, no hace falta hundir el pie derecho todo el rato. Porque entonces te chupas la gasolina y la batería de forma innecesaria. Lo ideal es mantener una velocidad constante, pero eso en la práctica se complica. Así, cuando veamos una cuesta abajo, aprovecharemos para dejar caer el coche y que la batería recupere carga con la inercia y el sistema de regeneración de energía.

Pero ahora falta una parte ¿cómo frenamos? Pues, permíteme que insista: anticipándonos. Si vemos en la distancia que un semáforo se va a cerrar o un coche al que podemos alcanzar, lo mejor es levantar el pie del acelerador y dejar que el coche continúe circulando por inercia. Y así, aprovechamos la velocidad para recargar la batería y detener el coche muy suavemente.

A todo esto, se suman los distintos modos de conducción que ofrecen los coches hoy en día y que varían de un fabricante a otro. Requiere tiempo adaptarse y “reciclarse” a la hora de conducir. Pero, además de contribuir a reducir las emisiones, nos ahorraremos un dinero a final de mes. Y además, iremos mucho más relajados y tranquilos al volante, que también cuenta.

