Casi 700 CV procedentes de un cuatro cilindros: así es la fórmula del nuevo Mercedes-AMG C 63 S E Performance

Aunque bien es cierto que Mercedes-AMG ha prometido mantener a los V8 siempre y cuando haya demanda, se acaba de abrir una nueva beda en la marca. Ha sido, concretamente, con la llegada del nuevo Mercedes-AMG C 63 S E Performance, variante de la berlina alemana que ya está aquí con 680 CV y 1.020 Nm de par a partir de un cuatro cilindros… híbrido.

Sí, para muchos esto es un sacrilegio, pero es la forma que tienen los ingenieros de la firma de conseguir prestaciones y contaminar menos. El lado positivo es que, con la presencia de algunos modelos haciendo gala de este esquema mecánico, se podrá mantener igualmente a vehículos AMG con el V8 biturbo. Pero vamos a descubrir por qué la opción del nuevo C 63 no es tan mala como muchos acérrimos petrolheads podrían considerar.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance | Mercedes-AMG

Lo primero que nos encontramos es con una estética propia y mejorada respecto a otras ediciones. Ahora, el Mercedes-AMG C 63 es 76 milímetros más ancho y 86 milímetros más largo que un Clase C convencional, necesarios para instalar todo el sistema de refrigeración del coche y para poder acoger a unos neumáticos de mayor tamaño.

Este aumento de tamaño se complementa por un frontal gobernado por la parrilla panamericana, una defensa con dos tomas de aire y un capó en el que se sitúa por primera vez el logo de AMG junto a otra salida de aire. El lateral hace gala de unas taloneras que en opción pueden ser en fibra de carbono junto a los espejos retrovisores, así como unas llantas de 19 pulgadas que pueden crecer hasta las 20 pulgadas.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance | Mercedes-AMG

La zaga muestra un spoiler específico y un difusor funcional y agresivo que hace gala de una cuádruple salida de escape. El interior del nuevo C 63, por su parte, muestra unos asientos bucket de nueva cuña más ligeros que los anteriores y el volante AMG, cuya principal novedad es la presencia de dos mandos satélites que nos permiten cambiar el modo de conducción directamente y configurar diferentes parámetros.

Pero el meollo del nuevo Mercedes-AMG C 63 S E Performance lo encontramos en su apartado mecánico. Es ahí donde se combinan un motor de cuatro cilindros turbo de 476 CV y 545 Nm de par con un eléctrico de 204 CV y 320 Nm de par. Cuando la batería de 6,1 kWh de potencia tiene capacidad para alimentar al apartado eléctrico, el nuevo C 63 pasa a erogar la escalofriante cifra de 680 CV y 1.020 Nm de par.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance | Mercedes-AMG

Pese a los 2.145 kilos que declara sobre la báscula la berlina híbrida, es capaz de cubrir el 0 a 100 en 3,4 segundos y alcanzar una velocidad punta de 250 km/h, ampliable hasta 280 km/h en caso de la berlina y 270 km/h en caso del Estate si optamos por el AMG Driver´s Pacakge.

A todo ello hay que sumarle un turbo eléctrico heredado de la fórmula uno que, de la mano de un sistema eléctrico de 400 voltios, es capaz de girar hasta 150.000 rpm y reducir a cero el turbo lag. No es tan eficiente la batería, que permite circular en modo eléctrico durante 13 kilómetros, aunque su objetivo no es hacer del C 63 S E Performance un híbrido enchufable eficiente, sino potente y eficaz.

Sea como fuere, la firma de la estrella aún no ha desvelado ni precio ni fecha de llegada, pero podemos esperar una cifra no apta para el común de los mortales y su presencia en el mercado bien entrado el año 2023.

Te puede interesar: El Mercedes-AMG GT 63 S destrona al Porsche Panamera Turbo S en Nordschleife