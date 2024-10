Aunque tiene cuatro ruedas no es un coche, pero es más seguro que una moto y, por 49 € al mes, la solución urbana definitiva que podrás cargar como si del móvil se tratase

La movilidad eléctrica no tiene cabida, de momento, en numerosos hogares, especialmente porque no ofrece la misma versatilidad que un coche de combustión. Sin embargo, la movilidad eléctrica aplicada en un entorno urbano no solo puede tener más cabida, sino también mucha más lógica, y más con opciones como el Fiat Topolino. Es decir, un cuadriciclo ligero con etiqueta CERO que puede ser nuestro por 49 euros al mes.

Debemos saber que, para acceder a esta oferta del eléctrico italiano, es necesario que uno se acoja a la financiación que propone Fiat. De esta forma, es necesario leer la letra pequeña y deducir si estamos ante una buena opción o, por el contrario, merece más la pena recurrir al pago al contado.

Fiat Topolino | Stellantis

Sea como fuere, no debemos esperar ni opciones mecánicas ni de equipamiento. Esto se debe a que el Topolinoestá disponible únicamente con un motor eléctrico y que no tiene acabados a excepción de elegir entre la carrocería convencional y la Dolcevita, es decir, la versión descapotable del utilitario de Fiat.

Centrándonos en el apartado mecánico, el Topolino recurre a un propulsor de 8,2 CV. Una potencia más bien discreta pero suficiente para moverse por la ciudad, a lo que debemos sumarle una batería de 5,5 kWh de capacidad que se puede cargar en menos de cuatro horas en un enchufe convencional. Con esta, el Fiat Topolino puede cubrir un total de 75 kilómetros.

Fiat Topolino | Fiat

Ahora bien, ¿qué condiciones plantea la firma italiana para permitir que nos hagamos con el Topolino por 49 euros al mes? Lo primero es afrontar una entrada de 1.954,08 euros, cifra que nos permite pagar 34 cuotas de 49 euros, siendo la 19 de 1.400 euros y la 36 de 6.279,16 euros. A ello hay que sumarle un TIN al 4,99%, un TAE al 6,76% y una comisión de apertura de 313,47 euros.

Esto provoca un precio total a plazos de 11.299,24 euros, cantidad que, sin ser desmedida, se aleja de los 9.890 euros que cuesta un Topolino al contado.