Audi Rnext, el nombre del sustituto eléctrico del R8 que podría nacer… ¡en colaboración con Porsche!

No es ningún secreto que Audi y sus motores de combustión tienen los días contados, especialmente los de mayor cilindrada. Este es el caso del Audi R8, superdeportivo que ya está despidiéndose con el Audi R8 GT, una edición limitada a 333 unidades que pone punto y final a él y a su colosal V10. ¿El encargado de recoger el testigo? El Audi Rnext, un superdeportivo totalmente eléctrico que podría llegar en colaboración con Porsche.

Y es que así lo han dejado ver los directivos de las principales filales del Grupo Volkswagen que no parecen estar respetando el luto por el Audi R8. Pero eso no es lo importante ahora, sino conseguir ofrecer un coche eléctrico igual o mejor de bueno que su predecesor, y para lograrlo parece ser que esta vez los de los cuatro aros no colaborarán con Lamborghini.

Audi Sport despide al motor V10 lanzando un nuevo R8 GT limitado a 333 unidades |

Aunque bien es cierto que la firma italiana ha estado centrando sus últimos esfuerzos en el sustituto del Aventador, el cual está ya a punto de caramelo, parece ser que también han empezado a trabajar en el sucesor del Huracán. Eso quiere decir, aparentemente, que no han esperado por Audi para sentarse en la mesa y hablar de los que han sido primos hermanos en sus dos generaciones.

Pero quien sí ha mostrado interés en colaborar con ellos ha sido Porsche, firma que tiene en su hoja de ruta el desarrollo de un superdeportivo eléctrico que se encontraría en el rango de los 250.000 y 300.000 euros. De esta manera, Audi podría tener al aliado perfecto para concebir al Rnext, modelo que está destinado a aparecer en la hoja de ruta de la marca a principios de 2023.

Audi R8 Performance | AUDI

De esta manera, las sinergias que ya se dieron entre ambas marcas con los Porsche Taycan y Audi e-tron GT volverían a producirse, solo que en un escala superior. A su vez, los de Stuttgart podrían estar trabajando ya también en el sustituto de los 718 Cayman y Boxster, modelos que serán suplatandos por un deportivo eléctrico y que podría tener mucho que ver con el futuro Audi TT. Sea como fuere, todo apunta a que no será hasta 2027 que conozcamos al sucesor eléctrico del Audi R8.