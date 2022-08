69.000 euros es lo que cuesta el eléctrico deportivo más interesante que puedes comprar

Más información El Kia XCeed se actualiza: más moderno y juvenil

Pensar en comprar un coche eléctrico sigue siendo, en la mayoría de casos, sinónimo de tener que gastar mucho dinero. Si eso lo aplicamos en un eléctrico deportivo la situación se complica todavía más pero, ¿siempre es así? Y es que la gente de Kia quiere cambiar eso con el nuevo Kia EV6 GT, un deportivo eléctrico que llega a España, sin ayudas, con un precio de partida de 69.000 euros, convirtiéndolo en el eléctrico deportivo más interesante que puedes comprar.

Sí, no es una cifra ni remotamente apta para todos los bolsillos, pero si pensamos en coches eléctricos de similares prestaciones pero de marcas premium, el precio se dispara considerablemente. Y es que no debemos olvidar que por 69.000 euros nos llevamos no solo un coche práctico, sino también con casi 600 CV.

Kia EV6 | Kia

Y es que así es el planteamiento de Kia con el EV6 GT, un coche que muestra ciertas diferencias estéticas respecto al EV6 convencional pero, sobre todo, diferencias a nivel mecánico que lo convierten en el Kia más rápido de la historia, superando al resto de variantes del EV6 y al Stinger.

Para lograr dicho puesto, los ingenieros de la firma coreana han optado por un esquema mecánico capaz de producir la friolera de 585 CV y 740 Nm de par. Con estas cifras, el EV6 GT realiza el 0 a 100 en tan solo 3,5 segundos y puede alcanzar una velocidad punta de 260 km/h.

Kia EV6 | Kia

Por supuesto el chasis también ha recibido su pertinente calibrado, contando con tracción total y un diferencial de deslizamiento limitado controlado electrónicamente. A ello debemos sumarle unos frenos sobredimensionados con pinzas en color lima y un modo Drift con el que el Kia EV6 GT puede mandar toda la potencia al eje posterior.

Son 69.000 euros sin ayudas lo que cuesta el nuevo EV6 GT en España, cifra que se quedaría en torno a los 65.000 euros con ellas. No es una gran diferencia frente al inmediatamente anterior Kia EV6 de 325 CV que cuesta 59.947 euros con descuentos.