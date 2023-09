Con 680 CV procedentes de un cuatro cilindros PHEV, este SUV coupé deportivo quiere ser un punto de inflexión

Nos guste o no, los tiempos están cambiando, y prueba irrefutable de ello es la senda que está siguiendo Mercedes-Benz con sus últimos productos deportivos. Y es que esta vuelve a lucirse de la mano del nuevo Mercedes-AMG GLC Coupé 63 S E Performance, o lo que es lo mismo, la variante más prestacional del SUV coupé alemán que llega con 680 CV gracias a… un cuatro cilindros híbrido enchufable.

Al fin de cuentas, esta versión del GLC replica lo que ya vimos en el C y GLC 63 S, un motor que sustituye al que para muchos era la joya de la corona: el V8 biturbo. De esta manera, todo apunta a que, al menos los productos AMG de la gama A y C de la firma recurrirán a motores de cuatro cilindros.

Mercedes-AMG GLC Coupé 63 S E Performance | Mercedes

No obstante, Mercedes-AMG ha hecho bien sus deberes a la hora de dotar a sus vehículos más prestacionales con un motor considerablemente más pequeño. Y es que de la mano de un turbo híbrido y un motor eléctrico de 204 CV, nos encontramos con cifras y prestaciones más propias de un superdeportivo que de un SUV coupé.

Concretamente, el Mercedes-AMG GLC Coupé 63 S E Performance desarrolla la friolera de 680 CV y 1.020 Nm de par combinando el cuatro cilindros y el propulsor eléctrico. De esta manera, el SUV alemán es capaz de dinamitar el 0 a 100 en 3,5 segundos y alcanzar una velocidad punta de 275 km/h.

Mercedes-AMG GLC Coupé 63 S E Performance | Mercedes

Además, este cuenta con el ya mencionado motor eléctrico que se nutre por medio de una batería de iones de litio de 4,8 kWh de capacidad neta. Con su presencia, el GLC Coupé es capaz de recorrer un total de 12 kilómetros en modo eléctrico, una cifra escasa y que provoca que este luzca la etiqueta ECO en lugar de la CERO al no alcanzar los 40 kilómetros de autonomía que se les exige en España a los PHEV.

Sea como fuere, Mercedes-AMG no pretende hacer de esta nueva remesa de deportivos coches PHEV eficientes, sino vehículos que, a raíz de motores más bien pequeños, obtienen mucha potencia reduciendo, a su vez, emisiones. No obstante, para aquellos que les resulte demasiado el 63 S y que no quieran lidiar con cables, Mercedes-AMG también ha presentado el GLC Coupé 43.

Mercedes-AMG GLC Coupé 63 S E Performance | Mercedes

Esta variante implica el mismo cuatro cilindros de 2.0 litros pero con tecnología MHEV. Así, nos encontramos con unos más que suficientes 421 CV y 500 Nm de par, cifras que hacen que el GLC Coupé 43 cubra el 0 a 100 en 4,8 segundos y alcance una velocidad punta de 250 km/h.

De momento no hay precios para ninguna de las dos versiones, pero teniendo en cuenta que sus pedidos se abrirán antes de que acabe el 2023, se espera que conozcamos el dato más pronto que tarde.