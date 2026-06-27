El SUV eléctrico chino que homenajea una ciudad española aterriza en el mercado por 24.500 euros

La ría de Vigo con sus bateas, su legendario puente y su Celta europeo, ahora está representada también en un coche chino, el SUV compacto 100% eléctrico Dongfeng Vigo. Este modelo acaba de aterrizar en España con una sabrosa oferta de lanzamiento, financiando con la marca en condiciones específicas e incluyendo las ayudas del Plan Auto+. El precio puede bajar hasta los 24.500 euros, muy asequible para un vehículo de sus características.

Empezamos por su corazón, el motor eléctrico que genera 163 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 7,8 segundos y una velocidad máxima limitada en 150 km/h. Este propulsor está alimentado por una batería de 51,87 kWh que produce una autonomía de 340 kilómetros (cifra óptima para desplazamientos urbanos del día a día) y permite una carga rápida que recupera del 30 al 80% de la batería en solo 18 minutos.

Dongfeng 06 / Dongfeng Vigo | Dongfeng

Habitáculo práctico

Una de las principales virtudes del Dongfeng Vigo es su habitáculo, diseñado con tanto mimo como con espíritu práctico. Realizado con materiales de alta calidad y pensando siempre en la comodidad (combinación caracteriza a los coches chinos), el interior del coche despliega un amplísimo maletero de 500 litros más otros 72 litros de almacenamiento extra en otras partes del habitáculo.

Como buen coche chino, la tecnología es una de las grandes apuestas para diferenciarse de otros modelos en el mercado. La marca destaca en su página web la pantalla táctil de 12,8 pulgadas para el sistema multimedia y que se puede conectar a dispositivos móviles sin cables gracias a Apple CarPlay y Android Auto. Despliega otra pantalla de 8,88 pulgadas para los datos de conducción y cuenta con base de carga inalámbrica de 50 W con refrigeración.

Dongfeng Vigo | Dongfeng

Mucha competencia

El catálogo tecnológico sigue extendiéndose con un nutrido grupo de sistemas de asistencia a la conducción, con un sistema de sonido de seis altavoces, asientos delanteros calefactables, ventilados y con masaje, techo panorámico y un sistema de iluminación ambiental interior con 256 colores. Es decir, el Dongfeng Vigo no se queda corto para ser un coche de una gama contenida de precios.

El Dongfeng Vigo añade competencia a un sector que ya es bastante salvaje y que está a tortas por conseguir ventas, el de los SUV compactos 100% eléctricos. El MG ZS, el Omoda 5, el Kia EV3, el BYD Atto 2, el Skoda Epiq, el Jaecoo 5... Todos ellos se encuentran en una lucha encarnizada de precios para atraer clientes, y se añade más leña al “lume”, que dirían en Vigo.