El primer SUV de Alpine ya es una realidad... para quien pueda comprarlo

Hay marcas premium que se han marcado el reto de emocionar a los conductores amantes de los deportivos a través del coche eléctrico. Parece contradictorio, pero las hay que parecen haberlo conseguido. Alpine es una de ellas y recientemente presentó su nueva creación: el A390. Se trata del primer SUV de los galos y su arma para hacer divertida la conducción eléctrica es un sistema de tracción total con tres motores (uno delantero y dos traseros), lo que supone un hito único en la historia de la marca. Este sedán-coupé de cinco plazas mide 4.61 metros de largo, 1.88 metros de ancho y 1.53 metros de alto.

Carácter deportivo

Su diseño desprende un aroma deportivo innegable, con un frontal que acoge una firma luminosa inspirada en el Hypercar que compite en el Mundial de Resistencia. De esta forma, presenta unos triángulos iluminados que, según Alpine, evoca "un cometa atravesando la atmósfera". En los costados exhibe una línea de techo descendente y flotante. Las puertas posteriores tienen los tiradores integrados, sus ruedas son de 21 pulgadas y los pasos de rueda lucen en negro. En la zaga hay lo que la marca llama una "luneta trasera en forma de visera -que desemboca en un alerón negro- y sus superficies acristaladas compactas".

Por dentro, apuesta por la tapicería en cuero, con un puesto de mandos para el salpicadero, la consola central y los paneles de las puertas. Asimismo, dispone de dos pantallas para el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia con 12,3 y 12 pulgadas respectivamente. No obstante, los controles de climatización cuentan con botones físicos. El aire deportivo aquí se manifiesta por un lado en el volante, forrado en cuero Nappa azul con guía central, la zona inferior achatada y dos botones de aluminio que beben de la influencia de la escudería de Fórmula 1. Por otro, los asientos opcionales tapizados en cuero Nappa azul y gris que pueden ir acompañados de inserciones de fibra de carbono atrás.

Alpine A390 GT | Alpine

Lo tendremos aquí el año que viene por un ojo de la cara

El Alpine A390 llegará a España a comienzos de 2026, se espera que para el primer trimestre. No obstante, has de saber que cuesta unos 70.000 €, así que tendrás que rascarte el bolsillo o comprarlo a medias con alguien para que no te sangre la cartera. Puedes convencer a la otra persona argumentando que tiene 532 litros en el maletero para que podáis guardar vuestras pertenencias y equipaje o que con su batalla de 2,71 metros cabéis muchos. O explicarle que la razón de su precio está en sus prestaciones: su versión tope goza de 470 CV de potencia, 808 Nm de par motor máximo con tracción integral y una aceleración de 0 a 100 km/h en tan sólo 3,9 segundos.

La otra de acceso baja hasta los 400 CV de potencia y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos. Tampoco está nada mal. Por no hablar que ha bajado el centro de gravedad para ganar agilidad y ha repartido los pesos de forma equilibrada: 49% en la zona delantera y un 51% en la trasera.