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Polestar centrará su estrategia en Europa tras el veto de Estados Unidos

La marca ampliará su red comercial y estudia fabricar futuros modelos en la región después de que EE.UU. le impida vender vehículos a partir de 2027.

Polestar centrará su estrategia en Europa tras el veto de Estados Unidos

Polestar centrará su estrategia en Europa tras el veto de Estados Unidos Europa Press

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Europa Press
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Polestar prepara una futura expansión de su red de ventas en Europa y la localización de la fabricación de futuros modelos en la región tras una decisión de la administración estadounidense para vender sus vehículos en el país.

Concretamente, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha denegado una autorización a Polestar en virtud de la actual normativa sobre vehículos conectados, para prohibirle vender vehículos en EE.UU. a partir del año modelo 2027.

Según ha trasladado en un comunicado este jueves, Polestar continuará vendiendo el stock existente de Polestar 3 y Polestar 4 en EE. UU. y seguirá brindando soporte a sus clientes, incluyendo el acceso a su red de servicio.

Actualmente, el 94% del volumen de ventas minoristas de Polestar en el primer trimestre de 2026 provino de mercados fuera de EE.UU y Europa representa el 80% de su volumen de ventas.

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