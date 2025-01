Este Volkswagen es el SUV XXL más barato de su categoría, y aunque no es barato, es una compra inteligentísima

Si quieres un vehículo de ciudad que se aparque fácil y no tienes necesidad de transportar grandes cargas, pues búscate un coche pequeño. Pero si lo tuyo es una habitabilidad comodísima, conducción tanto urbana como campera y un look de coche monstruoso, tienes los SUV XXL. Uno con muy buena calidad-precio es el Volkswagen Touareg.

Dentro de su sector hay coches como el Audi Q7, el BMW X5, el Mercedes GLE o el Lexus RX. Sin embargo, todos estos son bastante más caros. El Touareg es una opción muy asequible, desde 67.940 euros. El único de los vehículos similares más barato es el Volvo XC 90. Por lo tanto, el Touareg tiene un coste muy competitivo en el mercado y, además, justificado por su tecnología y sus prestaciones.

Empezamos por la información tras el volante, como el navegador o el cuentakilómetros. Se ve en una pantalla de 12 pulgadas de alta resolución. Pero es que al lado hay otra pantalla curvada de 15 pulgadas que cuesta 4.000 euros por sí sola y sirve para extender el cuadro de mandos o para cualquier contenido multimedia. Encima, es mucho más que táctil, la puedes controlar con la voz o gestos.

VW Touareg 2024 | Volkswagen

Sonido e iluminación

Otro puntazo es la conectividad porque Volkswagen pone a disposición del conductor información en tiempo real y todo tipo de entretenimiento con sus servicios We Connect, We Connect Plus y App-Connect. Si tiene un oído exquisito y aprecia lo detalles, se entenderá bien con el Touareg porque cuenta con el sistema de sonido envolvente Dolby Surround Dynaudio, que despliega 14 altavoces y 730 vatios de potencia.

Además del sonido, otra parte importante de este coche es la iluminación. Sus faros son inteligentes. De nombre LED Matrix con tecnología IQ.LIGHT, “adaptan su intensidad y alcance a cada terreno para que conduzcas siempre con la mejor iluminación”, explica la propia Volkswagen.

VW Touareg 2024 | Volkswagen

Maletero amplio y motor potente

Más allá de tanta vanguardia, vamos a lo básico, a la estructura. A pesar de sus dimensiones,el Touareg es un coche ligero porque el 48% de su carrocería es de aluminio. Y su maletero suma 810 litros de capacidad, 610 litros en el caso de las versiones con motor híbrido. Que las hay, y esa flexibilidad de combustibles es uno de los fuertes de este modelo.

El motor de gasolina es un V6 TSI de 340CV. También hay otra opción V6 TDI con 231 CV o 286 CV. Las variantes híbridas mantienen el mismo abanico de motor pero al añadir los electrificado la potencia aumenta considerablemente hasta los 381 CV o 462 CV. El Touareg, no cabe duda, es una de las mejores oportunidades de mercado de los SUV XXL.