Así reparte la DGT los 101 nuevos examinadores para desatascar los exámenes de conducir

Estas incorporaciones forman parte del compromiso de Tráfico para aumentar la capacidad de examinar a los aspirantes a la obtención de todo tipo de permisos de conducir en sus jefaturas e intentar maximizar los recursos disponibles y mejorar este servicio ante la demanda de cada provincia, informa la DGT.

Estos nuevos funcionarios corresponden a la oferta de empleo público de 2023 y 2024 para el Cuerpo General de la Administración del Estado en la especialidad de Tráfico, creada en 2017.

Desde 2017 se han incorporado 732 examinadores de tráfico, siendo el colectivo con más incorporaciones dentro de la DGT en la última década.

Además de estos 101 examinadores en lo que va de 2025 se han incorporado 23 interinos por acumulación de tareas y se prevé que otros 17 se sumen en los próximos meses para dar soporte extra al trabajo realizado por los funcionarios.

Según indica la secretaria general de la DGT, Lidón Lozano, en un comunicado "estas nuevas incorporaciones suponen la continuación en la apuesta decidida por la mejora del servicio público prestado a los ciudadanos permitiendo aumentar la capacidad de examinar, y en estos momentos la relación de puestos de trabajo que tiene Tráfico para examinadores está cubierta en un 97 por ciento".

Añade que "es el colectivo que tiene una mayor tasa de reposición ya que cada año acceden aproximadamente 50 examinadores nuevos a través de la oferta pública de empleo".

"Este año, excepcionalmente, se incorporan estos 101 examinadores nuevos, con lo que se alcanza el mayor número de la historia de la DGT", concluye.

La distribución de los 101 nuevos examinadores por jefaturas es la siguiente: once en Barcelona, diez en Madrid, seis en Baleares, cinco en Guipúzcoa y Girona, cuatro en Cantabria y Vizcaya, tres en Castellón. Además dos en Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Málaga, Jaén, Granada, Navarra, Murcia, Álava, Valencia, Cuenca, Zaragoza, La Rioja y Lleida.

Finalmente uno Alicante, Elche (Alicante), Córdoba, Huelva, Almería, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Zamora, Palencia, Salamanca, Burgos, León, Cáceres, Las Palmas, Fuerteventura, La Palma, Alcalá de Henares (Madrid), Sabadell (Barcelona), A Coruña, Santiago de Compostela (A Coruña), Ourense, Zaragoza, Huesca y Menorca.