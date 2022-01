La suspensión del Audi vuelve a jugar una mala pasada a Carlos Sainz

El Rally Dakar 2022 llega al ecuador de la carrera con una situación muy favorable para Nasser Al-Attiyah y Mathieu Baumel. La pareja ganadora de la edición 2019 ha tenido una semana de auténtico idilio, con dos victorias de etapa y una ventaja sobre el nuevo segundo clasificado, Yazeed Al-Rajhi, de más de 50 minutos después de que el saudí adelantara en la general a un Sébastien Loeb con problemas de navegación.

Al alsaciano no le ha empezado a surtir efecto el cambio de copiloto y la llegada de Fabian Lurquin para reemplazar a su histórica mano derecha, Daniel Elena, y ahora, tras la sexta etapa, no sólo deberá preocuparse de recortar tiempo a Nasser, sino también de recuperar la segunda plaza. No es una tarea complicada esta última, ya que la diferencia entre la Toyota GR DKR Hilux T1+ y el BRX Hunter T1+ es de apenas seis segundos, pero sí que sirve para dar algo más de tranquilidad a Al-Attiyah en el caso de que este pudiera estar preocupado.

Sorprendente triunfo de Orly Terranova | Bahrain Raid Xtreme

Con 347 kilómetros cronometrados por delante, parecía que precisamente el qatarí era el gran candidato a sumar un nuevo triunfo parcial, Al menos eso decían los pasos por los primeros Waypoints, sin embargo, una breve perdida en la parte final eliminaba de la lucha a Nasser y situaba al frente de la tabla de tiempos a Orlando Terranova, el piloto argentino del Bahrain Raid Xtreme, estructura en la que se encuadran Sébastien Loeb y Nani Roma.

El mendocino, copilotado por el español Dani Oliveras lograba su primera victoria con su nuevo equipo, así como su reencuentro con la primera plaza después de siete años desde la última que consiguiera, cuando precisamente Orly fue una auténtica referencia en la lucha por los triunfos con la carrera en Sudamérica (en 2014 logró hasta cuatro victorias de etapa). Tras la pareja latina, Mattias Ekström a apenas un minuto con el Audi RS Q e-tron y con 1:49 respecto a Yazeed Al-Rajhi. Quinto sería Nani Roma, recuperando sensaciones tras el vuelco de hace dos días que también pasó factura a su copiloto Álex Haro, con dos costillas rotas (Lucas Cruz también tiene una rotura de fibras en una de sus piernas).

Tremenda actuación de Laia Sanz en la sexta etapa | X-Raid

Peor le iba a Carlos Sainz, el cual llegaba a meta con 41 minutos cedidos después de tener que volver a lidiar con un problema en la suspensión, concretamente de nuevo en los amortiguadores. Peterhansel se detuvo y también le volvió a ceder, al igual que ayer, uno de los suyos, por lo que de nuevo los dos últimos ganadores del Dakar en coches siguen encajando grandes sumas de tiempo por problemas relacionados con esta área.

Las que sí tuvieron una gran jornada fueron las dos competidoras del Extreme E, Laia Sanz y Cristina Gutiérrez, con la catalana asimilando conceptos a una gran velocidad y sorteando la frustración que le ha producido los cambios en el orden de salida adoptados por la FIA. Terminaba el día como 21º mejor coche al volante de su MINI All4 Racing 4x4, a 15 minutos de Terranova, mientras que Cristina Gutiérrez ha encadenado su segundo día con viento a favor y ha colocado su OT3 a espaldas de su compañero de equipo, Seth Quintero, autor de su quinto triunfo de etapa entre los T3, seis si contamos la prólogo. La burgalesa, Campeona de la Copa del Mundo FIA de Rallies Cross-Country ya está en posiciones de podio en la general.

Cristina Gutiérrez ya es tercera entre los T3 | Red Bull Content Pool

Jornada recortada para motos y quads

Fue una previa a la jornada de descanso en Riyadh complicada, especialmente para las motos y los quads, categorías que en este caso iban a visitar el recorrido por el que pasaron ayer tanto los coches como los camiones, por lo que si le sumamos las lluvias caídas recientemente, todo ello daba como resultado una superficie casi impracticable en las que las motos y quads, con depósitos llenos de combustible, hubieran tenido muy complicado de cruzar hasta llegar al final de los 404 kilómetros programados.

La decisión de la ASO fue la de establecer como resultados finales los tiempos del kilómetro 101, justo la zona de neutralización, por lo que quedará por ver cuáles son las cifras definitivas una vez que tengamos en cuenta todas las compensaciones y cronos obtenidos en una etapa en la que volvía a ser la GasGas de Daniel Sanders la que venía como la gran referencia, seguido en este caso de Matthias Walkner (gran perdedor del día porque le venía recortando a Sam Sunderland) y un Ricky Brabec que por fin parece haber empezado a tomarle el tempo a la carrera.

Positivo para Joan Barreda que se restaba 300 kilómetros de sufrimiento para superar un día muy complicado después de que en su caída de ayer se dañara uno de sus hombros. El castellonense llega al día libre sin haber dicho adiós completamente a sus posibilidades de llegar al podio y con horas por delante para tratar de que la fisioterapia le ayude ligeramente a recuperarse.