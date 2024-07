Red Bull se decanta por mantener a Checo Pérez en su asiento

Las informaciones del paddock durante el fin de semana apuntaban a que este lunes, en las oficinas de Milton Keynes, se iba a llevar a cabo una reunión con la presencia de Christian Horner y de Helmut Marko. En ella en principio se iba a decidir precisamente el futuro de Checo Pérez, al menos lo que resta de temporada.

El piloto firmó hace unos meses una renovación con Red Bull Racing que en principio le aseguraba la próxima temporada y seguramente condicionaba 2026 a sus resultados, sin embargo, los malos resultados durante los últimos ocho Grandes Premios parecía que habían llevado a los de las bebidas energéticas a revisitar la situación de Pérez incluso de forma inmediata ya que se valoraba si estaría sentado o no en su monoplaza cuando el Mundial regrese de las vacaciones a finales de agosto en Zandvoort.

Con todo ello en mente, parece que la decisión por parte de Horner y de Marko ha sido precisamente la de mantener a Checo Pérez lo que resta de temporada, haciéndose pública por varios medios internacionales las palabras que había dirigido el propio responsable de la escudería al personal de la fábrica: "Checo sigue siendo piloto de Red Bull Racing a pesar de las recientes especulaciones y esperamos verlo actuar en las pistas en las que anteriormente destacó después de las vacaciones de verano".

Sergio Pérez tiene 10 Grandes Premios por delante para ayudar al equipo | Red Bull Content Pool

Recordemos que, por reglamento, la actividad en las instalaciones de los equipos debe también detenerse, por lo que al parecer Christian Horner ha aprovechado estas últimas horas antes de empezar el periodo estival para aclarar la situación del piloto mexicano también a los empleados. Con 10 Grandes Premios por delante, todo parece apuntar que no habrá cambios por tanto y que tal y como ha venido defendiendo Checo Pérez durante los fines de semana de carrera, no corre peligro su asiento y que no teme no terminar la campaña.

Sin embargo, el equipo necesita a Pérez en una mejor forma al regreso del parón, especialmente si tenemos en cuenta que el de Guadalajara sólo ha sumado 131 puntos en la general esta temporada y que actualmente es el sétimo clasificado. Las cifras son especialmente dramáticas en la cuenta del equipo cuando se observa los puntos que ha conseguido acumular Checo durante los últimos ocho grandes premios: apenas 28 cuando Max Verstappen ha sostenido el liderato de la escudería con 141. El rendimiento de McLaren va a más y con Oscar Piastri y Lando Norris sumando un promedio de nueve puntos más que el de los dos pilotos de Red Bull Racing desde Miami, la ventaja de estos últimos ha menguado hasta reflejar apenas 42 puntos de diferencia sobre sus perseguidores.

Quizás lo más preocupante es que Max Verstappen no ha conseguido ganar ninguna de las últimas cinco carreras a pesar de que el neerlandés ha conseguido magistralmente mantener su ventaja en el apartado individual del campeonato en su camino hacia el que puede ser su cuarto título mundial. Por su parte, Pérez parecía haber mostrado buenos signos de mejora en Hungría y Bélgica, después de una gran remontada en Hungaroging y tras clasificar segundo en la cronometrada del pasado sábado, sólo pudo terminar séptimo el domingo con el punto extra de la vuelta rápida.