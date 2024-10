Red Bull asume que Max Verstappen volverá a ser sancionado en Brasil

En Austin Max Verstappen se libró aunque muchos consideraban que debió ser castigado al igual que Lando Norris con cinco segundos, en México encajó dos sanciones de 10 segundos cada una y todo apunta a que en Brasil volverá a ser así. Con cuatro Grandes Premios para terminar la temporada, cada fin de semana parece que puede ser clave para la lucha por los campeonatos, en ambos casos, constructores y pilotos, todavía muy abiertos debido a las dificultades que está sufriendo Red Bull Racing prácticamente desde el Gran Premio de España.

Con 120 puntos todavía en juego y 47 de ventaja sobre Lando Norris, Verstappen afrontará este Gran Premio de Sao Paulo sabiendo que puede ser un fin de semana crítico. Y es que los problemas de fiabilidad en México pueden haber marcado también el desarrollo en Brasil. El neerlandés terminó la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez asegurando que escuchaba ruidos raros provenientes de su motor Honda.

Tras ello, Red Bull Racing empleó prácticamente de forma íntegra la hora y media de la FP2 para evaluar el estado de la unidad de potencia y comenzar a trabajar en una sustitución inevitable de cara a las sesiones del sábado. Según la escudería de Milton Keynes, una fuga en el propulsor había llevado al equipo a tomar la decisión de utilizar un motor antiguo para el resto del fin de semana, apuntando posteriormente el Dr. Marko, asesor de la estructura, que esto le supuso a Max un déficit de entre 3 y 8 km/h en las rectas debido al kilometraje que tenía el propulsor a sus espaldas y la siempre compleja situación a la que lleva a las mecánicas la altitud de Ciudad de México.

Con 120 puntos todavía en juego, Brasil puede ser juez del Mundial | Red Bull Content Pool

El propio Helmut Marko apuntó que el bajo rendimiento en carrera de Verstappen se debió principalmente a los problemas con el motor, ya que, además de la velocidad punta a la que renunciaba en las rectas, el tricampeón también vio condicionada su aproximación a la carrera y los reglajes de su RB20 a ese tiempo en pista perdido durante la FP2. Max se quejó durante la carrera de falta de agarre, tanto en el eje delantero como en el tren trasero, lo que evidentemente también mermó sus prestaciones en carrera.

Con todo ello en mente, parece que el Gran Premio de Sao Paulo es el lugar elegido por parte de Red Bull para estrenar un nuevo motor que cubra ya las últimas cuatro carreras de la temporada 2024 (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi), lo que le supondría a Verstappen el segundo Gran Premio esta temporada en la que tendría una penalización de puestos en parrilla. En Bélgica fueron hasta 10 posiciones al tener que emplear su quinto motor llegados apenas al ecuador de la campaña y todo ello adelantado tras haber perdido un propulsor en los entrenamientos libres de Canadá.

Verstappen ya penalizó en Bélgica | Red Bull Content Pool

Ahora la normativa le llevaría a penalizar cinco puestos al ser el segundo motor extra que tiene que emplear, sin embargo, se ejecuta en el Circuito de Interlagos ya que, además de ayudarte también al rendimiento de cara a la carrera al sprint, con vistas a la prueba larga, la del domingo, donde se ejecutaría la sanción, Verstappen tendría más opciones de remontar debido a que la pista paulista tiene más lugares que propician el adelantamiento.

"El ritmo tampoco fue el adecuado, porque el problema del motor hizo que se tuviera que instalar un motor diferente, que había llegado al final de su vida útil y, de hecho, ya no estaba previsto para la competición", explicó el propio Helmut Marko. "Ese fue uno de los motivos por los que fuimos uno de los coches más lentos en las rectas. Cuando un motor alcanza un determinado número de kilómetros, la pérdida de rendimiento es claramente perceptible. Actualmente estamos evaluando si podríamos volver a utilizar el motor con la fuga. Pero aquí también, el número de kilómetros hace que ya no esté previsto su uso. Todo esto significa que no podemos evitar el cambio de motor en Brasil, con la correspondiente penalización".

No es descartable incluso que Red Bull reciba más de esos cinco puntos de penalización en caso de decidir también sustituir otros elementos de la unidad de potencia sabiendo que en estos apartados también llevan prácticamente al límite desde Spa-Francorchamps.