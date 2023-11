La F1 recupera la normalidad en Las Vegas con Charles Leclerc al frente

Charles Leclerc completó en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas una jornada de dominio rojo –por lo menos, de aquella forma, teniendo en cuenta que el monegasco era el más veloz en la amputada primera sesión de la noche vegasina–, además de devolver a la categoría reina a la normalidad. Después del desastroso inicio de fin de semana en la Ciudad del Pecado, la segunda mitad de jornada prosiguió con normalidad. Tras Leclerc, Carlos Sainz y Fernando Alonso tuvieron una actuación destacada en unos Libres 2 en los que fueron segundo y tercero respectivamente.

La historia de todo lo sucedido ente la primera y la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas daría para un artículo propio. El resumen acaba en que, tras los daños sufridos por los monoplazas de Carlos Sainz y Esteban Ocon en los libres 1 por una falla en una cubierta de una válvula de desagüe del circuito, hubo que revisar todas las demás a lo largo del trazado para revisarlas y reforzarlas con el objetivo de no volviera a darse la misma situación. Con el paso de las horas, quedaba claro que no solo no se llegaba a tiempo de salir a la hora prevista, sino que tampoco en el nuevo horario, dos horas más tarde de lo programado. De esta forma, el retraso final fue de dos horas y media.

Prometedor arranque de Fernando Alonso | Aston Martin F1

No solo eso, sino que además, por una cuestión logística –el circuito debe quedar abierto al tráfico nada más terminar la sesión–, la organización eligió desalojar las zonas del público, efectivamente convirtiendo la segunda sesión de entrenamientos libres de 90 minutos en una actividad a puerta cerrada, para lógico enfado de todos aquellos que compraron las controvertidamente caras entradas para el fin de semana. Además, los comisarios rechazaron la petición de Ferrari de poder reemplazar los componentes dañados sin penalizar, al argumentar que la causa de la rotura no se encontraba ni en la fabricación ni en el mal uso de los elementos rotos en el incidente.

Así, Sainz sufre una penalización de diez posiciones en una decisión a todas luces injusta. La sesión arrancó con el objetivo manifiesto de todos los equipos de entender el circuito y sacar el máximo provecho de los 90 minutos con los que se compensaba la ausencia de libres 1. A lo largo de la única sesión disputada hubo multitud de errores, sobre todo en frenada, con muchos pilotos yéndose largos en prácticamente todos los puntos en los que hay escapatorias en el trazado norteamericano. También hubo momentos de encontrar los límites de pista, con pilotos como Verstappen o Sargeant rozando los muros en varias ocasiones.

Sanción de 10 posiciones a Carlos Sainz | Ferrari

En lo deportivo, Charles Leclerc volvió a marcar el mejor tiempo, con una Ferrari sorprendentemente competitiva, algo que quedaba complementado con la presencia de Carlos Sainz en la segunda posición. Por su parte, Fernando Alonso ocupó el tercer puesto, con Sergio Pérez cuarto y un Valtteri Bottas completando el top 5. Max Verstappen marcó el sexto mejor tiempo en una sesión bastante movida en la que buscó los límites curva a curva, con Nico Hülkenberg séptimo y Lance Stroll octavo en el segundo Aston Martin. La zona del top 10 quedó redondeada con Lewis Hamilton y Alex Albon, en un Williams como siempre bien aprovechado por el anglo-tailandés.

Más allá de las vueltas más rápidas, que separan al top 10 en un segundo y medio, los tiempos de los pilotos con neumáticos medios dan unos registros especialmente igualados, lo que hace pensar que el fin de semana se plantea como un evento en el que varios equipos podrían aspirar a obtener buenos resultados. Para confirmar estas sensaciones, habrá que esperar a la jornada de mañana, donde si todo va bien se disputarán la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación para decidir el orden de la parrilla de salida.