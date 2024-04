GP de Miami de F1 2024: horarios, dónde ver en TV y favoritos

Tras varias semanas en el continente asiático, la Formula 1 viaja a América, concretamente a Miami, en Estados Unidos. La primera semana del mes de mayo, el joven trazado del circuito estadounidense recibirá la sexta carrera de la temporada. La carrera con más glamour y famosos por metro cuadrado presenciará el tercer Gran Premio de su historia antes de que el campeonato se quede en Europa hasta el parón vacacional.

Estos últimos tres premios a los amantes del `gran circo´ que viven en España les ha tocado pegarse grandes madrugones. Sin embargo, este fin de semana será todo lo contrario, seguramente se te junte la cena con la carrera.

Muy rápidos los Alpha Tauri en Miami | Red Bull Content Pool

Así es el circuito:

El Autódromo Internacional de Miami se encuentra en Miami Gardens, a media hora en coche de la conocidísima Miami Beach. Aunque se trata de un circuito prácticamente nuevo, ya que solamente se han disputado carreras allí desde 2022, deleitándonos con sus curvas en tan solo dos ocasiones.

En las dos carreras anteriores a la de este año, siempre ganó un Red Bull, algo que no es sorpresa. Lo que sí es sorprendente es que en ambas ocasiones la victoria fuera para Max Verstappen. El neerlandés consiguió la victoria en 2022, pero, al año siguiente, acabó consiguiendo tan solo dos puntos, terminando en el noveno puesto. En esa ocasión, la victoria fue para Checo Pérez, y completaron el podio hispanohablante los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Gran Premio de Miami 2022 | FIA

Una de las cosas más peculiares que hacen único a este Gran Premio es que sus 5,41 km de asfalto se encuentran alrededor de uno de los estadios más importantes de la NFL, el Hard Rock Stadium, estadio de los Miami Dolphins. Con 37 años a sus espaldas, es uno de los estadios con más mística de la competición, lugar de eventos de renombre como la Superbowl, que además recibió una actualización en 2016 que, junto al trazado del circuito a su alrededor, le da un aire mucho más moderno.

Cuenta con 19 curvas, de las cuales 12 son a izquierdas y 7 a derechas. Además, tendrá 3 zonas de DRS. La primera se encuentra en la meta, aunque es la más corta de todas las rectas con DRS. La segunda zona de adelantamiento con este sistema es entre la curva 7 y la 11, donde encontramos una larga recta que, aunque tiene entre medias curvas rápidas, seguramente será uno de los puntos donde más adelantamientos habrá durante el fin de semana.

Mucho más cómodo Hamilton que Russell en Miami | Mercedes-AMG F1

Ya llegando al final del trazado, nos encontramos con una recta de más de un km, donde los monoplazas alcanzan velocidades superiores a los 330 km/h, siendo el punto más idóneo para conseguir subir puestos en la clasificación. Y aunque la mayoría del circuito tiene curvas abiertas y más rápidas, en el segundo sector estas curvas se convierten en las más reviradas, necesitando así una buena carga aerodinámica para dicho sector.

Favoritos:

Al igual que en todos los Grandes Premios y viendo que en los últimos dos años los que han conseguido llevarse la victoria son pilotos del equipo Red Bull, el gran favorito para conseguir la victoria es Max Verstappen. El tricampeón del mundo lleva unos años intratable, en los que casi nadie ha podido bajarle del primer puesto en la mayoría de las carreras, y que pretende alejarse del segundo puesto lo antes posible para atar lo que sería su cuarto título mundial.

Max Verstappen confirmó que el RB20 no ha salido con toda la potencia | Red Bullo Content Pool

Otro de los grandes favoritos es Carlos Sainz, el madrileño lleva un gran mundial y en las últimas dos temporadas es el único piloto que no corre para Red Bull que ha ganado una carrera. Carlos sabe que está en el punto de mira de varias escuderías, ya que el año que viene no seguirá en Ferrari, una de ellas es Mercedes, que sigue buscando reemplazo para suplir a Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton cayó en Q2 | Mercedes-AMG F1

Y el otro gran favorito es el compañero de Carlos, Charles Leclerc. El monegasco, aunque no está haciendo una de sus mejores temporadas, quiere reivindicarse y demostrar que Ferrari no se equivocó al renovarle a él y no renovar a Carlos Sainz. Además, tendrá que prepararse porque el año que viene su compañero de equipo no será ni más ni menos que el heptacampeón del mundo Lewis Hamilton. Está claro que Charles no quiere ser el segundo piloto.

Carlos Sainz volvió a superar a Leclerc | Ferrari

Horarios y dónde ver el GP de Miami de Fórmula 1 2024:

Al revés que en los últimos Grandes Premios, en los que nos hemos tenido que dar madrugones, como el caso de Australia, en el que la carrera fue a las 5:00 h de la mañana, esta vez es totalmente al revés, ya que el Gran Premio de Miami se disputará el domingo a las 22:00 h hora peninsular.

El viernes día 3 de mayo, los monoplazas pisarán el asfalto por primera vez a las 18:30 h. Posteriormente, volverán a hacerlo a las 22:30 h de la noche durante la clasificación de la carrera al sprint.

Desde el GP de Miami nadie ha podido parar a Max | Red Bull Content Pool

El sábado, la carrera al sprint dará inicio a las 18:00 h de la tarde durante aproximadamente una hora, en la que los pilotos podrán conseguir unos pocos puntos pero igualmente valiosos. A las 10 tendrán que volver a salir a la pista para la clasificación final, donde se concretarán los puestos para la carrera.

A las 22:00 h de la noche del domingo tendrá lugar la carrera final en la que los pilotos tendrán que dar 57 vueltas alrededor del Hard Rock Stadium con un total de 308,5 km de distancia recorrida. Todas y cada una de las sesiones del fin de semana de Miami se podrán seguir en DAZN F1 o en la plataforma de Movistar Plus+ a través del propio canal DAZN F1 (dial 69).