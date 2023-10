Max Verstappen se corona tricampeón en un Sprint con tres coches de seguridad

Con todas las dudas surgidas en torno a los posibles problemas de neumáticos, muchos seguramente dejaron de lado lo difícil que puede ser el Circuito de Lusail cuando se rueda en grupo y los monoplazas no pueden seguir una única línea, la de la trazada limpia. Es por ello que vimos ya una emocionante salida, con muchos cambios de posiciones y variedad estrategia entre los competidores que habían elegido el medio, entre ellos los dos McLaren y Max Verstappen, o los que optaban por el blando, entre los que se encontraban George Russell, los dos Ferrari o el propio Fernando Alonso.

Oscar Piastri bordaba el arranque ya en los primeros metros, mientras que Lando Norris y Max Verstappen se iban hacia atrás en la general y daban paso a que Russsell y Carlos Sainz se fueran hacia delante. Por detrás Fernando Alonso lo intentaba todo para dar cuenta de Lando Norris aprovechando la diferencia de neumático, algo que, tras una gran defensa por parte del británico terminaría con Esteban Ocon adelantando en un primer momento por el exterior al de Aston Martin.

La gran salida de Piastri le ayudó a ganar su primer sprint | Red Bull Content Pool

No duraría la acción más de una vuelta ya que en el primer sector, Lawson perdía la trasera de su AlphaTauri y se quedaba enganchado en la escapatoria, forzando la primera salida del Safety Car. Con tanta diferencia entre los neumáticos de un compuesto y otro, parecía claro que en la relanzada iba a ser Oscar Piastri al que le iba a tocar sufrir para defenderse. George Russell vio la oportunidad y lo superó en la primera frenada fuerte de izquierdas, sólo unos segundos antes de que la carrera se volviera a parar debido a la aparición de un nuevo coche de seguridad, provocado en este caso por la salida de pista de Logan Sargeant.

Nos plantábamos en la vuelta siete de las 19 programadas para esta carrera al sprint y nos encontrábamos a Verstappen en la quinta posición tras Leclerc y Alonso clamando revancha con su excompañero en Alpine. Russell sería mucho más contundente en la segunda resalida que lo que fue Piastri, mientras que Sainz, saliendo desde la tercera posición expresaba sus preocupaciones en torno a problemas con el encendido en su unidad de potencia, asegurando que, de seguir así, no podría defenderse en carrera.

Los SF-23 sufrieron con el neumático blando | Scuderia Ferrari

Los blandos no aguantaban y los pilotos que habían optado por el medio tenían su oportunidad, con Verstappen quitándose de encima rápidamente a los dos Ferrari, Lando Norris adelantando por el exterior a Leclerc en la curva 1 y Oscar Piastri retomando el liderato de manos de un Russell al que el blando se le había ido completamente a bajo.

Si había algún tipo de duda en cuanto a la posibilidad o no de que Verstappen consiguiera el tricampeonato del Mundo este sábado, rápidamente se vendría abajo cualquier opción de que Checo Pérez alargara la decisión del título después de ver cómo en la vuelta once, el ‘three-way’ que habían conformado Esteban Ocon, Nico Hülkenberg y Checo Pérez terminaba con un contacto entre los tres y con el francés de Alpine y el mexicano de Red Bull quedando fuera de carrera en la curva dos, mientras que el germano de HAAS lo haría no mucho más tarde al retirar su monoplaza en el box. Como espectador de lujo, Lewis Hamilton, el cual ganaba de golpe tres posiciones

Esto daba inmediatamente el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2023 a Max Verstappen sin importar qué resultado iba a poder cosechar el neerlandés que en el parón de este tercer coche de seguridad ya estaba situado segundo cuando apenas iban a quedar cinco vueltas para llegar al final en una carrera al Sprint que había sido completamente sesgada por las colisiones. Serían todas ellas repletas de acción gracias a la diferencia de grip, con los Ferrari sufriendo para retener a Lando Norris, con Verstappen superando fácilmente a Russell y con Piastri haciendo un colchó lo suficientemente abultado como para intentar que un Verstappen ya sin presión pudiera alcanzarle a pesar de que desde el muro le pedían al neerlandés que había que terminar la carrera.

Lewis Hamilton también se iba a quitar rápidamente de encima a los dos monoplazas de Maranello, mientras que Fernando Alonso iba a perder la última posición de los puntos en manos de un Alex Albon que también llevaba el medio. Victoria para Oscar Piastri por delante de Max Verstappen y Lando Norris, mientras que los dos Mercedes serían cuarto y quinto, Russell y Hamilton respectivamente, y Carlos Sainz sexto mientras que Fernando era octavo después de que Leclerc recibiera una penalización de 5 segundos por haber excedido los límites de pista en múltiples ocasiones, pasando el monegasco a ser 13º, mientras que Stroll pasaba a la última posición también por penalización.