GP de Italia de F1 2023: horarios, dónde ver en TV y favoritos

La Fórmula 1 no se detiene. Después de volver a la actividad este pasado fin de semana en Zandvoort, la competición se dirige a Monza, Italia. Un circuito donde muchos equipos de la parrilla buscarán introducir en sus monoplazas uno de sus últimos grandes paquetes de mejoras para afrontar lo que queda de temporada. ¿Cumplirá Ferrari en el gran premio de casa? ¿Volverá Verstappen a ganar otra carrera que le acerque a la consecución del título?

Los grandes favoritos para hacerse con la victoria son, de nuevo, el equipo Red Bull. Desde el inicio de 2023, el equipo austríaco ha sido implacable cosechando triunfo tras triunfo. Una situación que ha derivado en cierto aburrimiento por parte del aficionado debido al apabullante dominio de Max Versteppen. La única emoción en cada circuito es ver quién queda segundo y ahí la cosa sí que está verdaderamente emocionante. Hasta seis pilotos diferentes han acabado en el segundo escalón del podio.

Si algo nos puede hacer tener una visión más optimista de la situación es la declaración de intenciones del equipo de Christian Horner de no mejorar más el RB19 para centrarse en el 2024. Mientras que la escudería de las bebidas energéticas focaliza sus esfuerzos en su siguiente prototipo, el resto de escuderías, no sin olvidarse de la próxima campaña, buscarán hacer unas últimas modificaciones en sus monoplazas que reduzcan la distancia con el líder y, por qué no, puedan permitirles lograr alguna victoria.

Si alguien va a tener presión en este próximo GP de Italia ese es Ferrari. Corren en casa y, en este trazado, siempre tienen la obligación de desempeñar un gran papel para cumplir con las expectativas de sus tifosi. Además, la configuración del circuito se adapta a las características del SF-23 por lo que, en un principio, deberían luchar por posiciones de podio.

Así es el circuito: Monza

Monza es comúnmente conocido por ser el templo de la velocidad. No es para menos, el circuito italiano, situado en el parque de la villa Real de Monza, es el más rápido de todo el calendario con una velocidad media de 248 km/h. Lógico si tenemos en cuenta que los pilotos deberán llevar el pie a fondo en el 80% del trazado debido a sus largas rectas y sus curvas rápidas como Biassono, la variante Ascari o la Parabólica.

En el primer sector de este circuito será vital la estabilidad en frenada. Una frenada que tiene un porcentaje de tiempo de tan solo un 11%, aunque sí es cierto que el desgaste de frenos es bastante alto a causa de las velocidades tan altas que se alcanzan. En el segundo sector se deberá tener especial cuidado con los traicioneros pianos que pueden hacer que los competidores pierdan el control de sus monoplazas. En el tercer y último sector, el agarre dinámico y la carga aerodinámica tendrán un gran papel por culpa de la frenada de la mencionada variante Ascari.

Lo esencial en este autódromo de Monza es la velocidad punta que obligará a los equipos a configurar el coche con una baja carga aerodinámica. Algo que parece lógico al alcanzar una máxima de 360 km/h con DRS o 345 km/h sin él. La mayor dificultad de este trazado italiano será la entrada al pit-lane donde los pilotos deberán prestar una gran atención al tener que reducir la velocidad de 350 km/h alcanzados en la recta principal a los 80 km/h. Por esta razón, en el GP de Italia vemos más infracciones de velocidad que en cualquier otra cita. Por último, uno de los retos más importantes será la frenada. Aunque tan solo sean seis zonas de frenadas cada una es más severa que la anterior, alcanzando una media de deceleración de 5,5 G.

Horarios y dónde ver el GP de Italia de Fórmula 1 2023

Los horarios del GP de Italia mantendrá similitud con los vistos en el resto de grandes premios europeos. Aunque algunas sesiones se retrasarán una hora con respecto a Países Bajos.

La actividad en pista se empezará a ver a partir del viernes 1 a las 13:30 con los libres 1. Los segundos entrenamientos libres, por su parte, tendrán lugar dos horas y media después, a las 17:00.

El sábado se cerrarán los entrenamientos con los libres 3 a las 12:30 hora peninsular española. Y, a las 16:00, el primer plato fuerte del fin de semana, la clasificación. Finalmente, la carrera se celebrará el domingo a las 15:00, dejando a los pilotos solos frente al peligro de las 11 curvas y largas rectas a las que tendrán que enfrentarse durante 53 vueltas.

Todas y cada una de las sesiones del fin de semana de Italia se podrán seguir a través de la plataforma DAZN F1 o del canal de pago de Movistar +.

Fecha Hora Hora local Libres 1 01/09 13:30-14:30 13:30-14:30 Libres 2 01/09 17:00-18:00 17:00-18:00 Libres 3 02/09 12:30-13:30 12:30-13:30 Clasificación 02/09 16:00-17:00 16:00-17:00 Carrera 03/09 15:00 15:00

