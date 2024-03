El desastroso arranque de año de Alpine se cobra las primera víctimas

Demoledor el arranque de temporada para Alpine. La escudería con sede en Enstone no sólo no ha dado el paso adelante que se esperaba ya desde la pasada campaña, cuando se vio claramente superada por Aston Martin en ese reto de estar dentro del Top5 entre los constructores. El inicio de 2024 ha sido prácticamente una pesadilla para el fabricante de Dieppe, el cual se ha encontrado no sólo lejos de la zona de puntos en el Gran Premio de Bahréin, sino que además está opositando para ser farolillo rojo.

El resultado en Sakhir fue cuanto menos decepcionante, con ninguno de los dos pilotos entrando en Q2 en la clasificación del viernes y posteriormente, ya en carrera, los dos Alpine acabaron entre los últimos, a una vuelta del ganador Max Verstappen, con Esteban Ocon 17º y Pierre Gasly 18º en lo que es un resultado durísimo para la escudería, anglo-francesa.

Falta de rendimiento del motor, problemas de estabilidad en el monoplaza y sobrepeso que ha quedado especialmente patente en que los A524 han mostrado una imagen muy oscura debido a la gran cantidad de carrocería con la fibra de carbono expuesta. Tal ha sido el dramatismo de este arranque de campaña que no se han hecho esperar las salidas: Matt Harman y Dirk De Beer, abandonan el equipo después de "un período de resultados decepcionantes".

Son muchas las áreas de mejora del A524 | Alpine

Estamos hablando de los dos grandes líderes técnicos de la escudería, los mismos que se encargaban hasta ahora de la dirección técnica y del departamento de aerodinámica. Se completa por tanto una reestructuración completa que ya comenzara en 2023 con las salidas de Otmar Szafnauer, el director deportivo, Alan Permane, y el director ejecutivo, Laurent Rossi, con la llegada de un Bruno Famin que fue ‘ascendido’ a director de equipo a inicios de este año, aunque ya estaba en el cargo de forma provisional desde el año pasado.

Ahora, con las salidas de Harman y De Beer, Alpine ha anunciado que optará por un triunvirato para reemplazarles con los nombramientos de Joe Burnell como director técnico (ingeniería), David Wheater como director técnico (aerodinámica) y Ciaron Pilbeam como director técnico (rendimiento).

“Hemos decidido hacer estos cambios organizacionales porque podemos ver claramente que no estamos donde queremos ni necesitamos estar en términos de nivel de desempeño y es hora de dar un paso más en términos de organización y personas”, dijo Bruno Famin. “La nueva estructura de tres pilares con tres directores técnicos, cada uno especializado en diferentes áreas, traerá un mejor trabajo y colaboración en todas nuestras áreas técnicas y contribuirá a brindar rendimiento desde las fábricas hasta la pista de carreras".